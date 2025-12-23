Što Meghan Markle sluša na Božić? Podijelila je svoju listu hitova, neke dobro znate

Meghan Markle blagdansko je ozračje podijelila sa svojim pratiteljima otkrivši osobnu listu omiljenih božićnih pjesama koje ovih dana sluša u svom domu.

Meghan Markle podijelila je popis svojih omiljenih blagdanskih pjesama, uz želju svojim pratiteljima na Instagramu da im Božić bude siguran i ugodan.

Vojvotkinja od Sussexa otkrila je 16 pjesama u videu u kojem se priprema za blagdansko razdoblje, a u isječcima se može vidjeti kako peče, reže vrpce i zamata darove. Također se vidi kako toči pića, reže suhomesnate proizvode, muti jaje i piše po ploči s kredom.

Na kraju videa stavila je popis. Na prvom mjestu playliste našla se pjesma ''Have Yourself a Merry Little Christmas'' u izvedbi Norah Jones i Laufey, a odmah iza nje ''Winter Wonderland'' Elle Fitzgerald.

Pjesma ''All I Want for Christmas Is You'' Mariah Carey zauzela je osmo mjesto na popisu, dok je ''Last Christmas'' grupe Wham! bila deveta.

Najdraže božićne pjesme Meghan Markle Foto: Instagram

Na popisu su se našle i ''I’ve Got My Love to Keep Me Warm'' Franka Sinatre te ''Christmas (Baby Please Come Home)'' Michaela Bubléa.

Meghan je objavu popratila opisom:

''Svi zvukovi blagdana. Ovo je moj osobni popis omiljenih blagdanskih pjesama koje se u ovo doba godine stalno vrte u našem domu. Želim vam siguran i ugodan Božić! Uživajte!''

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Prije nekoliko dana ona i Harry podijelili su božićnu čestitku na kojoj su i njihova djeca, Archie i Lilibet. Pogledajte ju OVDJE.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

