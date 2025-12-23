Claudia Schiffer zaradila je bogatstvo za samo 60 sekundi glume u ovom božićnom klasiku!

Iako se na ekranu pojavila tek na minutu, uloga Claudije Schiffer u kultnom filmu ''Love Actually'' donijela joj je honorar koji je godinama kasnije i dalje tema iznenađenja.

Claudia Schiffer navodno je plaćena nevjerojatnih 350 tisuća dolara za svoju 60-sekundnu cameo ulogu u božićnom filmu ''Love Actually''.

Supermodel u ovom klasiku tumači Carol, samohranu majku i ljubavni interes lika Liama Neesona, udovca Daniela, nakon što je on tijekom filma više puta spominje kao ženu svojih snova.

Claudia Schiffer u ''Love Actually'' - 3 Foto: IMDb

Claudia Schiffer i Liam Neeson u ''Love Actually'' - 4 Foto: IMDb

Za svoju minutnu ulogu iz 2003. godine zaradila je protuvrijednost od 275 tisuća funti, odnosno 4500 funti (5100 eura) po sekundi, prenosi Daily Mail.

''Knjiga Andrewa Holmesa ''How Much?!: The $1000 Omelette... and 1100 Other Astonishing Money Moments'' otkrila je taj zapanjujući iznos.

Claudijina scena u filmu dolazi nakon što Danielov sin Sam (kojeg glumi Thomas Brodie-Sangster) završi sviranje bubnjeva u školskoj predstavi u pokušaju da impresionira svoju školsku simpatiju.

Claudia Schiffer i Liam Neeson u ''Love Actually'' - 2 Foto: Profimedia

No kada Daniel iza pozornice susretne Sama kako bi mu čestitao, Sam priznaje da njegov plan da je osvoji bubnjanjem nije uspio te da je ona otputovala u zračnu luku kako bi se preselila u Sjedinjene Američke Države. Daniel tada kaže Samu da će je pronaći kako bi joj mogao reći da je voli. No dok se okreće, Daniel se sudari s jednom od školskih mama, Carol, koju glumi Claudia. Carol se ispriča, na što Daniel, vidno iznenađen, objašnjava da je sve u redu i da je on kriv. Insistirajući da nije, Carol zatim pita je li on Samov otac, što Daniel, zapanjen, potvrđuje i pruža joj ruku. Dok se Sam vraća i potiče oca da pođe, Daniel priznaje da se nada kako će se ponovno sresti, na što Carol slatko odgovara: ''Pobrinut ću se da se to dogodi.''

Cijelu scenu pogledajte u nastavku.

Kviz o Claudiji riješite OVDJE.

Claudia Schiffer - 3 Foto: Afp

Claudia Schiffer - 4 Foto: Afp

Više o Claudiji koja je jedan od najvećih supermodela svijeta čitajte OVDJE.

