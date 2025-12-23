Frano Ridjan snažnom porukom oglasio se nakon veličanstvenog finala Supertalenta!

Finale Supertalenta u Areni Zagreb još se ne prestaje prepričavati, a snažne emocije koje je izazvala ta večer podijelio je i voditelj Frano Ridjan.

Spektakularno finale Supertalenta u Areni Zagreb oduševilo je publiku, natjecatelje i gledatelje pred malim ekranima, a emocije se još uvijek ne stišavaju.

Nakon završetka jedne od najupečatljivijih večeri ove sezone, oglasio se i voditelj showa Frano Ridjan.

Na društvenim mrežama Frano je podijelio video prizora iz finala – prepune Arene, svjetlosnog spektakla i snažne atmosfere – uz kratku, ali znakovitu poruku koja najbolje opisuje emocije večeri.

Igor Mešin, Frano Ridjan Foto: Ranko Suvar / CROPIX

''Još pod dojmom. Kakva večer. Hvala vam'', napisao je Frano u opisu objave.

Finale Supertalenta još jednom je potvrdilo zašto je riječ o jednom od najgledanijih televizijskih projekata – večer ispunjena talentom, emocijama i nevjerojatnom energijom publike ostavila je snažan dojam na sve prisutne.

Pogledaji ovo Celebrity Čipkasti detalji na blagdanskom izdanju zvijezde Kumova osvojili su društvene mreže!

Uz Franu, finale je vodio i već svima dobro znani Igor Mešin, a što je on poručio nakon ove veličanstvene večeri čitajte OVDJE.

Jedno je sigurno – večer o kojoj se još dugo pričati ostat će upisana kao jedno od najsnažnijih finala Supertalenta do sada.

Frano Ridjan, Igor Mešin Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Atmosfera na finalu Supertalenta - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL

Sve o povijesnom finalu Supertalenta čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiv trenutak na koncertu srpskog miljenika: ''Ona kojoj najviše dugujem''

Martina Tomčić nakon finala odlučila se na drastični rez, a o čemu je riječ saznajte OVDJE.

Maja Šuput također je puna dojmova nakon gradiozne večeri, a više pročitajte OVDJE.

Žiri Supertalenta Foto: Nova TV

Frano Ridjan Foto: Nova TV

Finale Supertalenta u Areni Zagreb - 2 Foto: Nova TV

OVDJE pročitajte prvu izjavu obitelj Turkeev koja je pobijedila u Supertalentu.

Pogledaji ovo Celebrity Albina priprema svoj prvi veliki duhovni nastup: Nakon pop karijere vjera joj je na prvom mjestu!

Galerija 10 10 10 10 10

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Vruće izdanje iz Meksika: Prizori u badiću zbog kojih su se svi okretali za pjevačicom