Igor Mešin pun je dojmova o spektakularnom finalu Supertalenta u Areni Zagreb

Igor Mešin i Frano Ridjan vodili su spektakularno finale Supertalenta u prepunoj Areni Zagreb pred tisućama gledatelja.

Finale Supertalenta ove je godine bilo sve samo ne uobičajeno. Po prvi put održano u veličanstvenoj atmosferi Arene Zagreb, pred tisućama gledatelja, donijelo je večer punu emocija, uzbuđenja i nastupa za pamćenje.

Voditelj Igor Mešin dojmove nije skrivao ni na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelio prizore iz Arene, a na fotkam je pozirao s kolegom Franom Ridjanom.

''Bila je to luda večer u Areni i za nas dvojicu… malo stresa i puno uživancije'', napisao je.

Igor Mešin, Frano Ridjan Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Komentari su se brzo počeli nizati.

''Najbolji'', ''Ma najboljih od najboljih'', dio je komentara u moru emotikona srca i vatrice.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda stan Ide Prester u Beogradu? Svaki je kutak pomno osmišljen!

Sve o povijesnom finalu Supertalenta čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša teniska zvijezda rodila u 45. godini, ovo joj je četvrto dijete s latinozavodnikom

Martina Tomčić nakon finala odlučila se na drastični rez, a o čemu je riječ saznajte OVDJE.

Maja Šuput također je puna dojmova nakon gradiozne večeri, a više pročitajte OVDJE.

Žiri Supertalenta Foto: Marko Seper/PIXSELL

OVDJE pročitajte prvu izjavu obitelj Turkeev koja je pobijedila u Supertalentu.

Duo Turkeev & Kids Foto: Marko Seper/PIXSELL

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Mila Horvat plijenila je poglede u ovoj haljini s posebnim detaljima koji oduzimaju dah

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Nije se štedjelo: Ovako su hrvatski Kardashiani dočekali prinovu kod kuće!

Pogledaji ovo Celebrity Dobri duh Božića! Naš influencer prekrasnom gestom uljepšao blagdane potrebitoj dječici