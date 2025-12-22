Povijesno finale Supertalenta u Areni Zagreb: "Ovo se neće još dugo vidjeti!"

Gotovo deset tisuća gledatelja u najvećoj hrvatskoj dvorani, stajaće ovacije i rekordna gledanost. Nezaboravna večer u kojoj je Hrvatska dobila pobjednika Supertalenta. Titulu i nagradu od 30 tisuća eura osvojila je ukrajinska obitelj koja nastupa pod imenom Duo Turkeev and Kids.

Finale Supertalenta ispisalo je novu stranicu televizijske povijesti na spektaklu dosad neviđenom u Hrvatskoj.

"Nije se vidio i neće se još dugo vidjeti dok mi ne napravimo Supertalent 2026. u Areni jer evidentno je da sad možemo samo dalje", poručila je članica žirija Maja Šuput, dok je jedan od voditelja Igor Mešin dodao: "Stvarno je bilo odlično ne znam dal će mi se ovo više ikad u životu dogoditi dal ću imati priliku voditi išta u Areni, ali ovo ću pamtiti.

Pobjednik 12. sezone Supertalenta je Duo Turkeev & Kids. Ukrajinska obitelj osvojila je titulu novog hrvatskog Supertalenta i nagradu od 30 tisuća eura. Akrobatskim nastupom oduševila je publiku i žiri.

"Iskreno, šokirani smo. Nismo shvaćali što se događa. Želimo zahvaliti Hrvatskoj i slava Ukrajini", poručili su članovi ove simpatične obitelji.

"To je takva obitelj toliko su sretni toliko su te dvije djevojčice sretne što rade to sa svojim roditeljima ja sam uživao u svakom trenutku", pohvalio ih je Frano Ridjan.

Od prvog pojavljivanja na pozornici u listopadu, kada su osvojili zlatni gumb Maje Šuput, postali su jedan od najvećih favorita sezone, a u finalu su to i potvrdili, uz ovacije cijele Arene.

"Malo sam i ponosna malo se mogu i hvaliti to sam ja izabrala, ali da nisam ja netko drugi bi stisnuo sigurno", poručila je Maja Šuput, na čije riječi se nadodao i Davor Bilman: "Stvarno su zaslužili. Sve točke koje su bile u finalu su zaslužile biti ovdje."

Obitelj je bila favorit i publike u Areni, koja je došla iz cijele Hrvatske.

Posve drugi dojam gledati na TVu i ovako u dvorani gdje se stvarno iskreno bojiš posebice s ovim akrobatima.

Tko ti je bio najdojmljiviji? Pa ona obitelj", "Najbolja je obitelj fenomenalna je bila i ova dva brata su bila top top", "Perfektno i lijepo organizirano, koliko je drugačije nego na televiziji puno drugačije i ljepše uživo", poručili su iz publike.

Julia i Dima prve zajedničke nastupe osmislili su tijekom pandemije, a kćerkice Renata i Lilya poželjele su ih pratiti, a što bi najviše od svega voljeli?

"Veliki san nam je mir u našoj državi, a za nas osobno željeli bismo se nastaviti baviti ovim jer to volimo, a što se tiče nas, priželjkujemo kupiti kuću. Ovo pomaže. Snovi se ostvaruju. Možda u Hrvatskoj? Da", zaključili su pobjednici.

S velikim finalom sretan je i Frano: "Kadgod bude netko pitao hoće li možda biti nešto opet u Areni, mi možemo reći mi smo bili prvi u Areni s televizijskim projektom na Novoj TV i baš sam sretan zbog toga."

"Ovim putem bih pozvao sve ljude da se što prije prijave i da budu dio ovoga jer slijedeće godine možemo ići samo dalje, a kuda ja više ne znam", izjavio je Fabijan Pavao Medvešek.

Supertalent je rasturio i još jednom potvrdio status najgledanije emisije u Hrvatskoj, a prijave za 13. sezonu već su u tijeku.

