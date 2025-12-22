Iznenadit ćete se što Ella Dvornik radi kasno usred noći: "Kad te pukne..."

Ella Dvornik odvažila se sama, uz pomoć žileta, skratiti kosu, pokazavši rezultate na Instagramu.
Nije tajna kako naša influencerica Ella Dvornik voli česte promjene izgleda, bilo da se radi o bobu, ugradnji dugih ekstenzija ili bojanju kose.3 vijesti o kojima se priča nakon teške bolesti Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine nitko nije očekivao! Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta dala si je truda! Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!
Dvornik, koja u utorak slavi 35. rođendan, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši da se sama ošišala kod kuće – i to uz pomoć žileta. U nizu Instagram Storyja pokazala je proces i konačni rezultat, koji je izazvao brojne reakcije.
Galerija 25 25 25 25 25
Ella Dvornik - 1 Foto: Instagram Screenshot
Ella je otkrila kako je odluka pala spontano, kasno u noć, kada joj je jednostavno "puklo" da se ošiša, pokazavši snop kose kojeg je odrezala.
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine
U idućem videu pokazala je i rezultat, našalivši se kako ne može "pogriješiti" jer joj je kum jedan od najpoznatijih frizera u Splitu te je, kako kaže, cijeli život gledala kako se žiletom rade slojevi u kosi.
Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram Screenshot
Ella Dvornik - 5 Foto: Instagram Screenshot
Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram Screenshot
Rezultat Ellinog brzinskog šišanja bio je novi, kratki look koji će mnoge ugodno iznenaditi.
Još jednom je pokazala da se ne boji eksperimentirati, pa čak ni kada je riječ o frizuri – i to bez odlaska u frizerski salon.
Ella je već neko vrijeme u vezi s muškarcem kojeg zove Meštar. Što joj je poklonio za Božić, otkrijte OVDJE.
Često dijeli svoje misli na društvenim mrežama, a jednom je iskoristila priliku da otkrije koliko izdvaja za stanarinu. Više o tome pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zanosna Velolučanka blistala je na domjenku, a za osmijeh je bilo zaslužno poznato lice iz njezine blizine!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zaručila se naša bivša misica! Emotivni trenutak zabilježila je na društvenim mrežama
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo glumac iz omiljene krimi serije koju su pratili milijuni, obitelj potvrdila vijest
Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je lice popularne dječje serije, a sada se pojavio u tužnoj snimci koja je obišla mreže