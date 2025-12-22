Iznenadit ćete se što Ella Dvornik radi kasno usred noći: "Kad te pukne..."

Ella Dvornik odvažila se sama, uz pomoć žileta, skratiti kosu, pokazavši rezultate na Instagramu.

Nije tajna kako naša influencerica Ella Dvornik voli česte promjene izgleda, bilo da se radi o bobu, ugradnji dugih ekstenzija ili bojanju kose.

Dvornik, koja u utorak slavi 35. rođendan, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši da se sama ošišala kod kuće – i to uz pomoć žileta. U nizu Instagram Storyja pokazala je proces i konačni rezultat, koji je izazvao brojne reakcije.

Foto: Instagram Screenshot

Ella je otkrila kako je odluka pala spontano, kasno u noć, kada joj je jednostavno "puklo" da se ošiša, pokazavši snop kose kojeg je odrezala.

U idućem videu pokazala je i rezultat, našalivši se kako ne može "pogriješiti" jer joj je kum jedan od najpoznatijih frizera u Splitu te je, kako kaže, cijeli život gledala kako se žiletom rade slojevi u kosi.

Foto: Instagram Screenshot

Foto: Instagram Screenshot

Foto: Instagram Screenshot

Rezultat Ellinog brzinskog šišanja bio je novi, kratki look koji će mnoge ugodno iznenaditi.

Još jednom je pokazala da se ne boji eksperimentirati, pa čak ni kada je riječ o frizuri – i to bez odlaska u frizerski salon.

Ella je već neko vrijeme u vezi s muškarcem kojeg zove Meštar. Što joj je poklonio za Božić, otkrijte OVDJE.

Često dijeli svoje misli na društvenim mrežama, a jednom je iskoristila priliku da otkrije koliko izdvaja za stanarinu. Više o tome pogledajte OVDJE.

