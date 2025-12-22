Zanosna Velolučanka blistala je na domjenku, a za osmijeh je bilo zaslužno poznato lice iz njezine blizine!

Poznate kume Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo družile su se s još dvije prijateljice na jednom božićnom domjenku.
Na fotografiji koja odiše toplinom i blagdanskim ugođajem, četiri nasmijane djevojke pozirale su u elegantnom ambijentu, okružene lampicama i čašama vina. Domenica se nalazi u prvom planu, odjevena u crnu haljinu bez naramenica, dok joj se iza leđa smiješi Hana, prepoznatljiva po svom prirodnom, nenametljivom stilu.
Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram Screenshot
Ostatak ekipe također je birao elegantna, ali nenametljiva izdanja, savršeno uklopljena u atmosferu božićnog domjenka. Fotografija jasno pokazuje koliko je druženje bilo opušteno i ispunjeno dobrim raspoloženjem, a zajednički trenutak zabilježen je kao lijepa uspomena na još jedan prosinački susret.
Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 3 Foto: Instagram
Hana Huljić, Andrea Andrassy i Domenica Foto: Domenica Žuvela/Instagram
"Kumice - Xmas domjenak 2025.", napisala je Domenica kao kratki opis zajedničkog druženja.
Iako su Domenica i Hana često u fokusu javnosti zbog svojih karijera i obiteljskih veza, ovoga puta pažnju je privukla njihova prijateljska, ležerna strana, koja potvrđuje da blagdani, bez obzira na obaveze i užurbani tempo, ostaju rezervirani za smijeh, prijatelje i zajedničke trenutke.
Hana je u braku s proslavljenim pjevačem Petrom Grašom s kojim ima dvoje djece. Kako joj ide majčinstvo, otkrijte OVDJE.
Domenica je nedavno bila u Italiji gdje je pratila nogometnu utakmicu, o čemu više pročitajte OVDJE.
