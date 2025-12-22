Zanosna Velolučanka blistala je na domjenku, a za osmijeh je bilo zaslužno poznato lice iz njezine blizine!

Poznate kume Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo družile su se s još dvije prijateljice na jednom božićnom domjenku.

Blagdansko razdoblje idealno je vrijeme za opuštena druženja, a jedno takvo zabilježeno je i na društvenim mrežama, gdje je Domenica Žuvela podijelila trenutak s božićnog domjenka provedenog u društvu Hane Huljić Grašo i još dvije bliske prijateljice.

Na fotografiji koja odiše toplinom i blagdanskim ugođajem, četiri nasmijane djevojke pozirale su u elegantnom ambijentu, okružene lampicama i čašama vina. Domenica se nalazi u prvom planu, odjevena u crnu haljinu bez naramenica, dok joj se iza leđa smiješi Hana, prepoznatljiva po svom prirodnom, nenametljivom stilu.

Galerija 25 25 25 25 25

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je plavuša u koju su svi gledali na utakmici Osijeka i Slaven Belupa?

Ostatak ekipe također je birao elegantna, ali nenametljiva izdanja, savršeno uklopljena u atmosferu božićnog domjenka. Fotografija jasno pokazuje koliko je druženje bilo opušteno i ispunjeno dobrim raspoloženjem, a zajednički trenutak zabilježen je kao lijepa uspomena na još jedan prosinački susret.

Hana Huljić i Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 3 Foto: Instagram

Hana Huljić, Andrea Andrassy i Domenica Foto: Domenica Žuvela/Instagram

"Kumice - Xmas domjenak 2025.", napisala je Domenica kao kratki opis zajedničkog druženja.

Iako su Domenica i Hana često u fokusu javnosti zbog svojih karijera i obiteljskih veza, ovoga puta pažnju je privukla njihova prijateljska, ležerna strana, koja potvrđuje da blagdani, bez obzira na obaveze i užurbani tempo, ostaju rezervirani za smijeh, prijatelje i zajedničke trenutke.

Hana je u braku s proslavljenim pjevačem Petrom Grašom s kojim ima dvoje djece. Kako joj ide majčinstvo, otkrijte OVDJE.

Domenica je nedavno bila u Italiji gdje je pratila nogometnu utakmicu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kuća preminule glumice krije jednu od najmračnijih holivudskih priča, sada se prodaje za vrtoglavu cifru!

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput puna dojmova nakon velikog finala Supertalenta: "Kakva noć..."

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić nakon finala Supertalenta odlučila se na drastični rez!