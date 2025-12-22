Tko je plavuša u koju su svi gledali na utakmici Osijeka i Slaven Belupa?

Osječka influencerica Lara Krličević privukla je pažnju na utakmici Osijeka i Slaven Belupa.
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni nije bilo puno navijača zbog krize rezultata, a na tribinama poglede je prikupljala jedna navijačica koja je došla u dresu Manchester Cityja.
Mnogi su je zamijetili, a nije prošla ispod radara ni fotografima.
Navijačica Osijeka Foto: Marin Franov/Cropix
Navijačica u Osijeku Foto: Marin Franov/Cropix
Kasnije je potvrđeno da je riječ o osječkoj influencerici Lari Krličević, Slavonki koja se i sama tako ponosno predstavlja na društvenim mrežama. Lara je već dobro poznato ime na domaćoj influencerskoj sceni – na Instagramu je prati oko 13,5 tisuća ljudi, dok joj TikTok profil broji više od 40 tisuća pratitelja.
Nakon što je privukla veliku pažnju na tribinama, oglasila se i sama. Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija s Opus Arene te duhovitim komentarom dala do znanja da joj cijela situacija nije nimalo smetala.
"Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City", napisala je uz objavu i dodatno zabavila svoje pratitelje.
