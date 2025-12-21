Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Jedinstvenom finalu dvanaeste sezone Supertalenta svjedočilo je nekoliko tisuća ljudi u ispunjenoj Areni Zagreb.

Povijest Supertalenta ispisana je u nedjelju navečer velikim finalom dvanaeste sezone u najvećoj hrvatskoj dvorani Arena Zagreb.

Nekoliko tisuća ljudi svjedočilo je uživo pobjedi Duo Turkeev & Kids, koji su uistinu čarobnom točkom osvojili srce mnogih u Hrvatskoj, ispred Vardanyan Brothersa i Marija Sušinjaka.

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/Pixsell

Supertalent u Areni Zagreb - 2 Foto: Nova TV

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Lara Crnjac, finale Supertalenta - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Atmosferu su prije početka natjecateljskog dijela zagrijali grupa Vigor, Alen Bičević te pobjednici sedme sezone showa Supertalent, Transform Crew, a publika nije skrivala koliko je uživala u gotovo trosatnom spektaklu u kojem su predstavljeni raznoliki talenti.

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL

Atmosfera na finalu Supertalenta - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 2 Foto: Nova TV

Maja Šuput i Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

Kako je sve izgledalo tijekom finala, pogledajte u fotogaleriji.

Duo Turkeev & Kids došli su do pobjede nakon što su bili zlatni gumb Maje Šuput. Kako je izgledala njihova audicija, pogledajte OVDJE.

Kakve su prve reakcije na pobjednike, pročitajte OVDJE.

