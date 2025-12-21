Odbrojavanje je počelo! Martina Tomčić otkrila kako Arena Zagreb izgleda prije finala Supertalenta

Uoči velikog finala omiljenog showa Supertalent, članica žirija Martina Tomčić pokazala je kako Arena Zagreb neposredno prije spektakla koji s nestrpljenjem iščekuje cijela Hrvatska.

Uoči velikog finala popularnog showa Supertalent, članica žirija Martina Tomčić zavirila je iza kulisa i svojim pratiteljima pokazala kako izgleda Arena Zagreb neposredno prije spektakla koji s nestrpljenjem iščekuje cijela Hrvatska.

Na Instagram Storyjima Martina je podijelila niz kadrova iz impresivne Arene – od prazne dvorane okupane plavim svjetlima, preko monumentalne pozornice i tehničkih priprema, pa sve do atmosfere koja jasno daje do znanja da je sve spremno za nezaboravnu večer.

Martina Tomčić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Martina Tomčić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

''Tu smooooooo i čekamo vas!!!!!'', napisala je.

Martina Tomčić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Martina Tomčić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Publiku očekuje večer puna talenta, adrenalina i iznenađenja, a tko će odnijeti titulu pobjednika Supertalenta, saznat ćemo uskoro.

Jedno je sigurno – Arena Zagreb je spremna, žiri je na svojim mjestima, a show može početi.

OVDJE saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu.

Martina Tomčić - 7 Foto: Instagram

Martina Tomčić - 5 Foto: Instagram

I Maja Šuput pokazala je što se događa u zadnjim trenucima pred spektakularno finale Supertalenta! Detalje pročitajte OVDJE.

