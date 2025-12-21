Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''

Iza velikog televizijskog spektakla uvijek se skriva svijet koji gledatelji rijetko imaju priliku vidjeti. Upravo u taj svijet tijekom finala Supertalenta u Areni Zagreb zavirit će publika putem društvenih mreža, uz Zdravka Vukelića kao vodiča kroz backstage. Glumac poznat po ulozi Brace iz Kumova donosi neformalni pogled na finale, atmosferu iza pozornice i trenutke koji se ne mogu uhvatiti televizijskom kamerom.

Finale Supertalenta ove se godine prvi put održava u Areni Zagreb, a gledatelji će, uz televizijski prijenos, moći pratiti i sve ono što se događa iza kulisa. Kroz videa na Facebooku, Instagramu i TikToku Nove TV i Supertalenta u backstage će ih voditi glumac Zdravko Vukelić.

Svoj angažman vidi kao priliku da publici približi nevidljivu stranu velikog finala.

''Na jedan neformalan i ne toliko služben način pokušat ćemo prikazat sve što se događa iza kulisa velikog finala Supertalenta, razgovarati s kandidatima, sa žirijem, ulaziti u prostorije koje se na televiziji ne prikazuju…“

Biti dio finala koje se po prvi put održava u Areni za njega ima posebno značenje.

''Lijepo je bit dio nečeg novog, još kad je ovako velika stvar. Zapravo je i čast i na neki način odgovornost''.

Iako mu je rad pred kamerama poznat teren, ovaj format ipak donosi nešto novo.

''Što se spontanosti tiče dosta je slično samo što je format potpuno drugačiji. Još nisan nešto slično radio. Dat ću sve od sebe da bude sve što ste naveli pa potencirano 5 puta''.

Poseban dojam na njega ostavio je prostor Arene Zagreb, koji donosi sasvim novu dimenziju showa.

''Atmosfera ce definitvno bitI kao na utakmicI!''

Publika ga trenutačno najviše prepoznaje kao Bracu iz serije Kumovi, no u ovom će ih formatu dočekati drugačije izdanje.

''Braco je trenutno na božićnoj pauzi tako da će publika gledatipravog Zdravka koji nije daleko od Brace.“

U svemu mu, kaže, pomaže glumačko iskustvo i poznato okruženje.

''Opušteniji sam, nema treme, naviknut sam na kamere, čak su kolege i prijatelji s Kumova iza kamera i u žiriju Supertalenta tako da se osjećam kao doma''.

Izravne reakcije publike zasad promatra s odmakom, ali ih vidi kao važan pokazatelj.

''Ne znam koliko će značiti sad trenutno, ali sigurno ćemo čitati komentare kako bi znali za ubuduće što publika očekuje''.

Govoreći o Braci, liku koji ga je obilježio, objašnjava kako je nastajao.

''Bracu su stvorili pisci, ja sam ga preuzeo i malo usmjerio da mi više odgovara… nakon nekoliko epizoda počeli su ga stvarati vise „po meni“ da bude lakše i njima i meni. Tako da bih rekao da smo ga kreirali zajedno.“

Osim u Kumovima i kroz digitalni sadržaj Supertalenta, publika ga može gledati i u kazalištu.

''Na daskama HNK u Šibeniku, čiji sam član ansambla, predstavi Dalmatinska kuhinja koja gostuje po cijeloj Hrvatskoj.“

Nedavno se pojavio i na splitskom Adventu, gdje je izveo tekst Borisa Dvornika iz pjesme Nadalina.

''Rođen san u Dalmaciji, odrastao u Dalmaciji, živim Dalmaciju, mislim da je to dovoljno. Prijatelj Robi iz Grupe Elite me zvao na pozornicu, a to se ne odbija pa smo zapjevali i zabavili se uz Nadalinu''.

Poruka gledateljima uoči finalne večeri vrlo je jasna.

''Da ih čeka spektakl''.

A kada je riječ o favoritima, odluku prepušta završnici.

''Teško se odlučiti samo za jednog, vidjet ćemo nakon nastupa u finalu.“

