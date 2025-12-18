Naš influencer bit će dio povijesnog finala Supertalenta: ''Sama činjenica da to nije koncert ili tekma je nerealna!''

Ovogodišnje finale Supertalenta pomiče granice – prvi put seli se u Arenu Zagreb, a uz natjecatelje i žiri posebnu ulogu imat će i kreator sadržaja Adrian Popović. Poznat po spontanosti i autoironiji, Adrian će gledateljima donijeti paralelni pogled na veliko finale, a u razgovoru za portal otkriva kako je doživio poziv, što za njega znači Supertalent danas i zašto je ovaj prijelaz iz studija u Arenu – gotovo filmski.

Finale Supertalenta ove će godine biti posebno – prvi put se održava u Areni Zagreb, a dio tog velikog spektakla bit će i influencer i kreator sadržaja Adrian Popović. Uoči finalne večeri otkrio nam je kako je reagirao na poziv, kakva su mu sjećanja na vlastiti nastup iz 2017. godine te što publika može očekivati od njegove uloge "paralelnog žirija".

Poziv da bude dio finala Supertalenta Adriana je zatekao u sasvim svakodnevnoj situaciji – u automobilu, dok je čekao suprugu Mariju.

"Marija vodi svu komunikaciju, tako da je ona prva saznala. Ja sam bio u autu i čekao Mare jer je ona kupovala još jedan mikrofon. Vidio sam kad je izlazila da je trčala prema autu, a Mare nikad ne trči. Čak mislim da je to prvi put da sam je vidio kako trči, tako da hvala Novoj za ovaj Core Memory."

Kad mu je rekla da se javila ekipa s Nove TV, priznaje da je bio iznenađen, ali prava sreća došla je s drugom informacijom.

"Kad mi je rekla da se javila ekipa iz Nove, bio sam iznenađen, a kad sam pročitao da će Supertalent biti u Areni, bio sam još sretniji jer Arena mi je na 20 metara od stana. Tako da ću brzo doći i otići s posla."

Neizbježno se dotaknuo i svog nastupa u Supertalentu iz 2017. godine kada je stigao do polufinala – danas se na to prisjeća s dozom ironije.

"Svi ti zlobnici su racionalni kao i ja i nitko ne treba nikakvu vrstu terapije. Znam ja njih, oni sigurno jedu bezglutenski kruh i piju soju."

A sam nastup pamti vrlo konkretno.

"Da je to bilo 2017.? Vrijeme leti, ali sjećam se da sam bio zadovoljan kako sam odradio taj nastup. Bilo je sladoleda puno u škrinjama. Imao sam puno manje tetovaža tada i ilijotibijalis i meniskus su mi bili dovoljno dobri da mogu plesati."

U danima prije finala već ima jasnu ideju što želi napraviti i kakvu atmosferu stvoriti kod publike.

"Zamislio sam da uvedemo ljude u priču cijelog finala. Kroz skeč i vox populi. Čisto da znaju svi da se odvija u Areni i tko su finalisti. I da možda nekog nagradimo s nekim ulaznicama."

U Areni će imati ulogu tzv. paralelnog žirija, a Adrian je taj koncept objasnio na sebi svojstven način.

"Paralelni žiri. To bih opisao kao svojoj Mariji paralelno parkiranje. Teško, ali moguće iako su moje upute kao i videi zbunjujući."

Preseljenje Supertalenta iz studija u Arenu Zagreb, smatra, potpuno mijenja razinu doživljaja.

"Sama činjenica da to nije koncert ili tekma, nego show koji će napuniti Arenu je nerealna. Nisam siguran jesmo li imali ikad show koji je napunio takav prostor, čak bih rekao da je ovo i prvo."

Osim digitalnog sadržaja, Adriana trenutačno možemo pronaći i izvan društvenih mreža.

"Netko je kopao malo? Osim na društvenim mrežama, trenutno me možete naći u kazalištu Luda kuća u predstavi 'Nema Sutra'".

Sav sadržaj koji kreira potpisuje zajedno sa suprugom Marijom, a njihova poslovna suradnja funkcionira besprijekorno.

"Mislim ako je krenem komentirati kao životnu suputnicu, da ću trebati doktorsku uputnicu. Sve sam rekao s tim. A poslovno nema bolje od Mare, organizirana, točna, kreativna i puna razumijevanja."

Nedavno su proslavili i prve mjesece braka, no s novom "recenzijom" Adrian ipak ostaje oprezan.

"Sad će biti 4 mjeseca braka uskoro. Mislim da mi nije pametno da sad komentiram jer doma bih mogao izgubiti ustavna prava i došlo bi do nekih sankcija, vjerojatno bi se suspendirala demokracija ako me razumijete."

Kad je riječ o reakcijama publike, više se veseli onima koje će stići nakon showa.

"Pa više se veselim porukama i komentarima na društvenim mrežama jer njih mi je lakše obraditi nego ove uživo. Nekad reakciju uživo ne stignem procesuirati dovoljno kao što bih poruku kad sjednem doma i odgovaram ljudima."

Favorita među finalistima već ima, ali ime zasad čuva za sebe.

"Imam favorita, ali neću reći zasad tko je. Vjerojatno ću tokom komentiranja aktivno davati hiperbole upućene njima tako da ćete znati za koga navijam samo ako budete pratili."

A što bi volio da publika napravi nakon što pogleda njegov sadržaj iz finala?

"Pa umjesto da bilo šta kažu, volio bih da naprave salto. Onako, najeksplozivniji ikad. Zamisli da si toliko sretan da napraviš akrobaciju."

Tko će osvojiti titulu i zauvijek promijeniti svoj život? Finale koje će se dugo pamtiti je pred vratima, a svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!