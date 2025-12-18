Pretraži
Naš influencer bit će dio povijesnog finala Supertalenta: ''Sama činjenica da to nije koncert ili tekma je nerealna!''

Ovogodišnje finale Supertalenta pomiče granice – prvi put seli se u Arenu Zagreb, a uz natjecatelje i žiri posebnu ulogu imat će i kreator sadržaja Adrian Popović. Poznat po spontanosti i autoironiji, Adrian će gledateljima donijeti paralelni pogled na veliko finale, a u razgovoru za portal otkriva kako je doživio poziv, što za njega znači Supertalent danas i zašto je ovaj prijelaz iz studija u Arenu – gotovo filmski.

