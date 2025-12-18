Njihov talent ostavlja bez daha: Upoznajte simpatičnu obitelj i vatreni plesni duo koji stižu u finale Supertalenta

Ove nedjelje čeka nas spektakularno finale 12. sezone Supertalenta u Areni Zagreb, a na pozornici će nastupiti Duo Turkeev te Tatan i Ingrid. Naš Dino Stošić otkrio je kako su se osjećali nakon proglašenja ulaska u finale i što žele prenijeti gledateljima svojim nastupima.

Pozornicu Supertalenta u završnici će zapaliti Tatan i Ingrid, a uz njih će gledatelje osvojiti i Duo Turkeev. U drugom polufinalu oduševili su i žiri i publiku, a uzbuđenje je bilo na vrhuncu tijekom proglašenja finalista.

''Bili smo jako nervozni jer je svaki put netko izlazio, a svi su bili oduševljeni. Pitali smo se hoćemo li ući u finale ili ne. No uvijek smo imali nadu jer smo dali sve od sebe, a kada daš sve, rezultati dolaze. Hvala Bogu, dobili smo tu priliku'', kažu Ingrid i Tatan.

''Prije finala stvarno je teško opisati te emocije jer je konkurencija bila izuzetno jaka – bili su tu pjevači i plesači. Zaista smo sretni i iznenađeni'', kaže Duo Turkeev.

Dok mnogi nestrpljivo čekaju završnicu u Areni, kandidati već bruse nastupe kojima će osvojiti veliku pozornicu.

''Imamo neke ideje i mislim da će to biti stvarno snažno. Vjerujem da će publika biti iznenađena. Pokušat ćemo vas ponovno iznenaditi.''

Za Tatan i Ingrid svaki nastup nosi i osobnu dimenziju. Ples je njihov način da sačuvaju uspomene na obitelj i pretvore ih u pokret koji ostavlja bez daha.

''Posebno pamtimo komentar jedne osobe koja je rekla da je gledala naš nastup bez da je platila, što nas je jako dirnulo jer to nismo očekivali od tako važnih ljudi koje iznimno cijenimo i kojima se divimo. Svi su rekli lijepe stvari, ali taj komentar posebno pamtimo.''

Iza svake koreografije krije se isti početak.

''Da, da… ja se udarim, udari i mene… imamo tu energiju. I pomolimo se Bogu.''

Svaki nastup ove obitelji nosi snažnu poruku.

''Važno nam je da publika razumije ono što želimo reći. Naša predstava prikazuje pravu obiteljsku priču. Ono što je bilo na pozornici zaista je stvarno – nismo glumili, nego smo podijelili svoju priču. Publika to osjeti i to nam je iznimno važno.''

Detalje svog nastupa ovaj je duo usavršavao do samog kraja.

''Prije nekoliko dana napravili smo i posljednje izmjene. Sjećanje na sve te promjene ponekad mi je otežavalo spavanje – slušao sam pjesmu prije spavanja, budio se i ponovno je slušao, čak i u kupaonici. Stalno je bila prisutna, a mentalno smo već znali da ćemo uspjeti'', nadaju se Tatan i Ingrid.

Jedno je sigurno – u nedjelju, 21. prosinca, u Areni Zagreb čeka nas večer u kojoj će se plesati, pjevati i letjeti visoko. Tada će cijela Hrvatska doznati tko će od osmero veličanstvenih postati pobjednik 12. sezone Supertalenta.

