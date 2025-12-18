Hrvatska opet ujedinjena zahvaljujući Ani Rukavini: ''Naučila nas je koliko je važno činiti dobro''

Koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina još jednom je pokazao da Hrvatska može biti ujedinjena kada je najpotrebnije. Oduševljenje akcijom, ali i cjelogodišnjim radom Zaklade, nisu krili ni brojni uzvanici – od političara i glazbenika do glumaca i sportaša. Ne propustite priču naše Dijane Kardum.

Anino pismo iz bolničke postelje i vapaj ''Želim život'' prije 19 godina mobilizirali su brojne ljude velikog srca, a znajući da joj prikupljeni novac neće trebati jer se pojavio drugi način financiranja njezina liječenja, nesebično je krenula u akciju prikupljanja sredstava za ostvarenje svog sna – pomoći svim ljudima koji se bore s hematološkim bolestima.

Ta se akcija nastavila i sinoć, jubilarnim 20. koncertom ''Želim život''.

''Pokrenula je jednu takvu prekrasnu životnu priču, sve se ježim od toga, koja nas je sve naučila koliko je zapravo važno činiti dobro, pa i onda kada te život stvarno tako išamara i kada ti oduzme nešto što ti je najvrjednije. U trenucima kada bi se većina ljudi pitala „zašto baš meni“, mrzila svijet i smatrala to nepravdom, te dvije hrabre žene uspjele su tu bol preokrenuti u nešto fenomenalno'', kaže Ecija Ojdanić.

Koncert Želim život 2025. - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

''Ja sam imao priliku upoznati majku koja je krenula s tim i jako je teško kada doživiš takvu tragediju. Ali ono što je Ana ostavila iza sebe zaista je ta ideja i želja za životom, kojom nas je potaknula da podržimo sve to, a majku da osnuje Zakladu koja je zaista pomogla mnogim ljudima'', dodaje Enis Bešlagić.

''Nažalost ili na sreću, ali iz svega toga je stvarno izašla najbolja moguća stvar, a to je da pomažemo jedni drugima i da smo zbog toga jako sretni. Ja se uvijek ježim kad sam ovdje, uvijek sam vrlo emotivan, takav sam, ali to pismo mislim da nam se doživotno svima urezalo'', govori Marko Grubnić.

Koncert Želim život 2025. - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lavinu koju je Ana pokrenula i danas je nemoguće zaustaviti, a rezultat su spašeni životi.

''Nitko nije mogao pretpostaviti, kada smo krenuli u to, da će to biti tako, ali evo – upornošću, radom divnih ljudi, prijatelja i svih darivatelja, mladosti Hrvatske koja je u rijekama čekala da se upiše, zahvaljujemo svima i čestitamo svima koji su se upisali, a posebno onima koji su dali svojih 207 uzoraka za oboljele'', kaže Anina majka, Marija Rukavina.

Dugi niz godina partner ove akcije je i Nova TV.

Koncert ''Želim život'' Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

''Znači nam puno, znači nam kao i svakome onome tko vjerojatno nazove ovaj telefon, jer činimo dobro. Činiti dobro treba cijele godine, ali rekao bih da i ova akcija traje cijele godine, samo doživljava kulminaciju u ovom trenutku'', kaže direktor Nove TV Dražen Mavrić.

Do kraja večeri pozivima je prikupljeno više od 260 tisuća eura za pomoć radu Zaklade Ana Rukavina, a pozivi su stizali iz cijele Hrvatske.

''Ljudi su se javljali iz cijele Hrvatske. Imao sam pozive iz Zadra, Šibenika, Biograda na Moru i jedna obitelj iz Oroslavja. Kažu da su me vidjeli i na aerodromu i da sam bio u školi kod njih, pa je baš bilo zanimljivo pričati s ljudima i uvijek se ispunjeno osjećam kada ovakve akcije radimo'', govori Martin Sinković.

''To mi je jako drago jer me puno djece zvalo. Rekli su: ''Mama mi je rekla da nazovem'', a onda im je drago, pitaju s kim razgovaraju. Svi se nekako vraćaju na to da im je jako drago pomoći'', dodaje Domagoj Nižić.

Koncert Želim život 2025. - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

''Dobivao sam više godina pozive, ali nikada nisam bio ovdje, tako da danas jesam. Imao sam dosta zgusnut dan i rekao sam da želim doći i jako mi je drago da sam sada tu'', kaže Tin Srbić.

''Jedva čekam javljati se na telefon, čak sam malo i vježbala, i zapravo zahvaliti svim građanima što zovu, što podržavaju ovu predivnu akciju te da nastave tako i dalje i da mi ovim prisustvom podržimo rad Ane Rukavine'', rekla je Klaunesa Tenisa.

Večer je bila ispunjena emocijama, humanošću, ali i dobrom glazbom. Na glavnom zagrebačkom trgu nastupila su velika imena domaće estrade.

Koncert Želim život 2025. - 8 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

''Znam kako je to kada se čovjek suoči s teškom dijagnozom u kojoj želiš život, a opet znaš da te čeka težak put. Tako da se nadam da ću i ja moći pridonijeti da se skupi dovoljno novca kako bi se pomoglo onima kojima je to potrebno'', ispričala je Tajči.

Po prvi put jučer se kao voditelj u pozivnom centru našao i naš kolega Davor Garić, koji se itekako dobro snašao i s medicinskim terminima.

''U jednom trenutku mi je naša scenaristica rekla: ''Davore, nisam mogla skratiti medicinske izraze – krvotvornih matičnih stanica i slično.'' Ja kažem: ''Ništa ne brini, studirao sam medicinu, sve znam. Nisam je završio, samo da se zna.''' Tako da je to meni blisko područje – showbiz, medicina, humanost, pomaganje.''

Koncert Želim život 2025. - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Humanitarni broj 060 9000 možete zvati sve do 31. prosinca i tako nastaviti san prerano preminule Ane, koja je zakotrljala nevjerojatnu lavinu dobrote. Hvala vam na svakom pozivu!

