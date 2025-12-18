Ovu pjesmu slušate svakog Božića, ali malo se govori o tragičnoj sudbini njezine autorice

Kirsty MacColl zajedno s grupom The Pogues je otpjevala božićnu pjesmu "Fairytale of New York", no tragična smrt prerano je prekinula njezinu glazbenu karijeru

Adventsko razdoblje obilježavaju i prigodne božićne pjesme koje se često čuju u radijskom eteru. "Fairytale of New York" nalazi se među najemitiranijim stranim božićnim izdanjima u Hrvatskoj, a i danas je je jedna od najpopularnijih pjesama grupe The Pogues i Kirsty MacColl.

Prošlo je 25 godina od tragičnog odlaska talentirane pjevačice koja je odrasla u obitelji u kojoj je glazba bila dio svakodnevice. Rođena 10. listopada 1959. u Londonu, njezin otac bio je Ewan MacColl, jedan od najutjecajnijih britanskih folk glazbenika i tekstopisaca 20. stoljeća, no Kirsty se od samog početka trudila izgraditi vlastiti identitet, ne kao "kći slavnog oca", nego kao samostalna, snažna i originalna umjetnica.

Kirsty MacColl - 5 Foto: YouTube Screenshot

Odrastala je okružena folk glazbom, ali su je jednako privlačio punk i novi val koji su obilježili britansku glazbenu scenu kasnih 70-ih. Početkom karijere radila je razne poslove, uključujući rad u glazbenim uredima i studijima, dok je paralelno pisala pjesme i nastupala.

Kirsty MacColl - 2 Foto: Profimedia

Prvi veći proboj dogodio se 1979. godine s pjesmom "There’s a Guy Works Down the Chip Shop Swears He’s Elvis", duhovitom i britkom pop pričom koja je odmah pokazala njezin prepoznatljiv stil – inteligentne tekstove, snažan vokal i dozu ironije. Kirsty je brzo stekla reputaciju autorice koja se ne boji reći što misli.

Pogledaji ovo Celebrity Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo

Tijekom osamdesetih izgradila je respektabilnu solo-karijeru, ali i postala jedna od najtraženijih pratećih vokalistica na britanskoj sceni. Surađivala je s imenima poput The Smithsa, Simple Mindsa, Talking Headsa, R.E.M.-a, U2-a i mnogih drugih.

Ipak, put nije bio lagan. Često je ulazila u sukobe s diskografskim kućama koje su pokušavale ublažiti njezin imidž i prilagoditi je tržištu. Kirsty je to odbijala, inzistirajući na autentičnosti, čak i kada je to značilo sporiji komercijalni uspjeh.

Kirsty MacColl - 1 Foto: Profimedia

Godine 1987. snimila je duet "Fairytale of New York" s grupom The Pogues i Shaneom MacGowanom. Pjesma, sirova, realna i emotivna, postala je jedan od najpoznatijih božićnih hitova svih vremena – antiteza klasičnim blagdanskim pjesmama.

Iako je pjesma doživjela golem uspjeh, Kirsty je često isticala ambivalentan odnos prema toj slavi. Bila je ponosna na pjesmu, ali je smatrala da njezin cjelokupni opus često ostaje u sjeni tog jednog hita.

Kirsty MacColl - 1 Foto: YouTube Screenshot

Godine 1984. udala se za glazbenog producenta Stevea Lillywhitea, s kojim je dobila dva sina, Jamieja i Louisa. Iako su se razdvojili 1997. godine, ostali su povezani kroz roditeljstvo i glazbu.

Majčinstvo joj je bilo iznimno važno, a prijatelji su je opisivali kao zaštitnički nastrojenu, toplu i odanu majku. Upravo će ta njezina osobina doći do izražaja u posljednjim trenucima njezina života. Ipak, svemu je došlo kraj 18. prosinca 2000. na meksičkom otoku Cozumel. Dok je plivala sa sinovima u zaštićenoj ronilačkoj zoni, na njih je naletio gliser velike brzine. U djeliću sekunde, Kirsty je zaronila i odgurnula sinove iz putanje plovila, spasivši im život, ali sama nije preživjela.

Imala je samo 41 godinu.

Kirsty MacColl - 3 Foto: YouTube Screenshot

Njezina smrt otvorila je dugogodišnju borbu za pravdu. Obitelj i prijatelji tvrdili su da odgovorni nikada nisu istinski kažnjeni, optužujući meksičkog milijardera i vlasnika trećeg najvećeg meksičkog trgovačkog lanca Guillerma Gonzáleza Novu da je vozio kobni gliser. Slučaj je postao simbol nejednakosti pred zakonom i moći novca, a krivnju je priznao Novin zaposlenik.

Kirsty MacColl - 2 Foto: YouTube Screenshot

Obitelj nikad nije povjerovala u službenu verziju priče, no sve je zamrlo 2009. kada je Gonzalez Nova preminuo. Kirstyna majka Jean Newlove godinama je vodila kampanju Justice for Kirsty, dok su obožavatelji diljem svijeta nastavili čuvati uspomenu na pjevačicu čija je glazba bila iskrena, hrabra i beskompromisna.

Danas se Kirsty MacColl pamti ne samo po božićnom klasiku, nego po cijelom opusu koji je prkosio očekivanjima. Bila je umjetnica koja je spajala pop, folk i punk, žena koja se nije bojala sustava i majka koja je u posljednjem trenutku života učinila ono što ju je definiralo – zaštitila svoju djecu.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ronaldova Georgina o prosidbi i skupocjenom prstenu: ''To je najmanje što mi je mogao ponuditi''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Danas je jedna od najpoznatijih supruga naših Vatrenih

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski Kardashiani bogatiji za jednog člana, dali su mu neuobičajeno ime!

Pogledaji ovo Zanimljivosti DiCaprijevo priznanje o ''Titanicu'' zapanjilo je fanove ovog kultnog filma