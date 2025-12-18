Pretraži
obitelj je tražila pravdu

Ovu pjesmu slušate svakog Božića, ali malo se govori o tragičnoj sudbini njezine autorice

Piše E.G., Danas @ 19:41 Zanimljivosti komentari
Kirsty MacColl - 4 Kirsty MacColl - 4 Foto: YouTube Screenshot

Kirsty MacColl zajedno s grupom The Pogues je otpjevala božićnu pjesmu "Fairytale of New York", no tragična smrt prerano je prekinula njezinu glazbenu karijeru

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Bili smo na koncertu ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina
za plemeniti cilj!
Hrvatska opet ujedinjena zahvaljujući Ani Rukavini: ''Naučila nas je koliko je važno činiti dobro''
Nives Celzijus proslavila 44. rođendan
Mala želja
Nives Celzijus slavila rođendan sa stilom: Svijeću ugasila, a društvene mreže – zapalila!
Glumci kultnog filma "Stand By Me" ponovno su se okupili 40 godina kasnije
mračni trenuci
Što se dogodilo glumačkoj postavi kultnog filma o odrastanju? Smrt glumca jedna je od najvećih tragedija
Justus Reid dao ugraditi kuhinju u kuću koju je kupio za 5000 eura
sve je stalo!
Amerikanca koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dočekalo iznenađenje: "Nisam mislio da je moguće!"
Kviz o seriji "Simpsoni"
D'oh!
Samo najodaniji fanovi Simpsona znaju sve odgovore – jesi li među njima?
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
Kći Gorana Višnjića u prvom TV intervjuu ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu
prvi televizijski intervju
Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vatrogasci gase požar na Veterinarskom fakultetu
Vatrogasci na terenu
FOTO Požar na fakultetu u Zagrebu! "Djelatnici su dojavili da gori..."
Snažan potres pogodio Dalmaciju: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
Dobro se osjetio
Snažan potres u Dalmaciji: "Dugo je trajao i bio je jedan jači trzaj"
BiH: Masovne bombaške prijetnje poslane školama
PREKINUTA NASTAVA
Masovne prijetnje bombama školama u susjedstvu! "Mi smo ratnici Islamske države"
show
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
''Izopćenik si ako...''
Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Istina koju ne želite čuti, ali morate
Kava i upala mjehura: Jedan gutljaj može biti dovoljan da pokrene simptome?
Legionarska bolest (legionela) na Rebru! Ovo su simptomi
ŠIRI SE BAKTERIJA
Legionarska bolest (legionela) u zagrebačkom vrtiću! Ovo su simptomi
zabava
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Što kažete?
Dosadilo im čišćenje snijega i leda sa stepenica, pogledajte jednostavno rješenje kojim su oduševili internet
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
tech
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Promjena pristupa
Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Preminuo otac hrvatskog nogometaša Marija Pašalića
počivao u miru!
Preminuo otac hrvatskog nogometaša Marija Pašalića
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
užas!
Mafija ubila bivšeg nogometaša Barcelone i Fluminensea (33): Pokušali su ubiti i njegovu majku
tv
MasterChef: MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
LIJEPO!
MasterChef kuhinju večeras će preplaviti emocije - bit će smijeha i suza!
U dobru i zlu: Žuri mu se, a ona ga zadržava – kad bi joj barem mogao reći istinu
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žuri mu se, a ona ga zadržava – kad bi joj barem mogao reći istinu
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne boje suočavanja s istinom
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
dvogodišnji posao
HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Kolač koji ste proglasile najtežim za izradu
Zadaje puno posla
Usudite li se raditi ga? Preko 3000 čitateljica ovaj je kolač proglasilo pravom slatkom mukom
Recept za keksiće s malinama
Keksići za Božić
Malo su nam popucali, ali okus je fantastičan: Spremite recept za prhke keksiće s malinama
sve
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Pogledajte detalje
Šok za obitelj Baturina: Martina i oca Matu tužio bivši igrač Dinama, traži milijune!
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene