DiCaprijevo priznanje o ''Titanicu'' zapanjilo je fanove ovog kultnog filma

Leonardo DiCaprio ponovno je dospio u središte pozornosti nakon iznenađujućeg priznanja o filmu koji mu je obilježio karijeru i postao jedan od najvećih hitova u povijesti kinematografije.

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio šokirao je obožavatelje priznanjem da nikada nije ponovno pogledao najveći blockbuster u svojoj 35-godišnjoj glumačkoj karijeri – ''Titanic''.

51-godišnji dobitnik Oscara u filmu je utjelovio siromašnog umjetnika Jacka Dawsona u romantičnoj epskoj katastrofi Jamesa Camerona iz 1997., koja je s budžetom od 200 milijuna dolara zaradila 2,264 milijarde dolara i osvojila 11 Oscara.

Leonardo DiCaprio - 3 Foto: Afp

Leonardo DiCaprio u filmu ''Titanic'' - 2 Foto: Profimedia

Kad ga je Jennifer Lawrence u srijedu, u emisiji Variety’s Actors on Actors, upitala je li ikada ponovno pogledao Titanic, DiCaprio je odgovorio: ''Ne, nisam ga gledao jako dugo.''

35-godišnja dobitnica Oscara uzvratila je: ''Oh, trebao bi. Kladim se da ga sada možeš gledati kao film, toliko je dobar!''

Kao da je potvrdio da nikada nije pogledao troiposatni ep u kojem glumi i Kate Winslet, DiCaprio je dodao: ''Zapravo ne gledam svoje filmove, a ti?''

Leonardo DiCaprio u filmu ''Titanic'' - 1 Foto: Profimedia

Lawrence je dobacila: ''Ne. Nikad nisam napravila nešto poput ''Titanica'' – da jesam, gledala bih ga. Jednom sam bila jako pijana i pustila ''American Hustle''. Pomislila sam: ‘Pitam se jesam li dobra u glumi?’ Pustila sam film, ali se ne sjećam koji je bio odgovor.''

DiCaprijeva izjava izazvala je brojne reakcije na X platformi.

Leonardo DiCaprio - 4 Foto: Afp

''Leo nikad nije gledao Titanic!'', ''Kako možeš biti glavni glumac u popularnom filmu i nikad ga ne pogledati?'', ''Ovo ne može biti moguće'', ''Leonardo DiCaprio koji priznaje da nikad nije gledao Titanic možda je najsavršeniji Actors on Actors trenutak ikad'', ''Nema šanse da bi Leonardo DiCaprio gledao Titanic, film je sada star više od 25 godina...'', bili su neki od komentara.

Lawrence je potom ispitivala poznatog glumca o događaju kada je više od 50 članova glumačke i filmske ekipe ''Titanica'' – uključujući redatelja Jamesa Camerona i glumca Billa Paxtona – 1996. bilo otrovano juhom od jastoga pomiješanom s PCP-jem.

Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Afp

''Formirala se conga linija i ljudi su plesali. A onda je puno ljudi završilo u bolnici. Mislili su da je riječ o neurotoksinu iz juhe. Zašto bi netko dozirao sve i zašto bi trošio drogu?'' čudila se glumica.

DiCaprio je odgovorio da on nije bio tamo, kao ni Kate Winslet, jer nisu snimali nijednu scenu u Kanadi, gdje je Cameron snimao scene smještene u 1996. godinu.

Leonardo DiCaprio - 1 Foto: Afp

