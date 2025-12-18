Veliki trenutak hrvatske Adele! Ostvarila je spektakularan rezultat u njemačkom showu

Bernarda Brunović pjevala je na Dori, a sada je zasjala pred milijunima gledatelja u Njemačkoj.

Talentirana hrvatsko-švicarska pjevačica Bernarda Brunović ostvarila je veliki uspjeh u popularnom njemačkom glazbenom showu ''The Voice of Germany'', gdje je u finalu osvojila visoko četvrto mjesto.

"Četvrto mjesto, presretna sam! Bilo je to putovanje iz snova", poručila je Bernarda svojim pratiteljima na Instagramu.

Emotivne interpretacije, tehnička sigurnost i osobnost odvele su je do finala gdje je nastupila uz Michaela Patricka Kellya, svog mentora iz 2018. godine, čime se zatvorio krug dugogodišnje umjetničke suradnje.

"Zahvalna sam na svakom trenutku, svakom susretu, na svim divnim kandidatkinjama i kandidatima te sjajnom timu", poručila je.

Ova talentirana Hrvatica sa švicarskom adresom domaćoj je publici itekako poznata – nekoliko se puta natjecala na Dori, gdje je osvojila simpatije gledatelja.

Na Dori je debitirala 2019. godine s pjesmom "I Believe in True Love", a potom se vratila 2021. s "Colors". Iduće godine ponovno je stala na pozornicu s pjesmom "Here For Love".

Osim na Dorin, natjecala se i na švicarskom izboru za pjesmu za Eurosong gdje je 2010. završili na drugom mjestu.

"Bilo je to jako lijepo iskustvo, i uvijek će i ostati u dobrom sjećanju, posebno me je oduševila velika podrška Hrvata u Švicarskoj. Pokušala sam još jednom za Švicarsku sa svojom pjesmom 'Colors', nije uspjelo, pa sam završila na Dori", rekla nam je svojedobno pjevačica koja nosi nadimak ''Hrvatska Adele''.

Osim što je talentirana, zrači pozitivom i pravi je uzor drugim ljudima koji se bore s teškoćama, poput njezine slabovidnosti, koju ona ne doživljava kao prepreku, iako se često kroz život susretala s predrasudama.

"Doživjela sam svašta, no nije potrebno gubiti vrijeme na detalje. Budimo realni, život je ovako ili onako pun prepreka. Nešto najvažnije što sam naučila, kako se sa svim tim nositi je, da treba motivacija, upornost, ambicioznost, vjera u svoje ciljeve i snove. Jednostavno nisam htjela zadovoljiti se s manjim ili s lošijim, a samosažaljenje, ili igra na neku kartu sažaljenja, ma ne treba mi to. Život jest borba, i trnoviti put, ali kad se gleda na pobjedu ili ostvareni san, isplati se proći kroz sve i svašta za to. Još dan danas se susrećem sa svakojakim predrasudama, i valja naučiti s tim živjeti kako već treba u datoj situaciji. Jedino što mogu je nastojati tome da svojim životom pokušavam i radi sebe i radih drugih koji su u istoj situaciji kao ja, dati svijetu do znanja, da predrasude i neki stereotipi nas samo ograničavaju. Neki hendikep što se tiče vida nije sada tako strašna stvar da ne bismo mogli živjeti s njim'', rekla nam je ranije.

''Ljudi koji to imaju nisu automatski ili glupi ili ludi, ili nepokretni ili bilo što. Čujem neki komentar kao: 'O, baš to i to dobro radiš za to što si slijepa...', mislim si; ok, zar se dakle od takvih osoba ne može očekivati više ili bolje - ako je nešto samo 'dobro za prolaz' onda i dalje nije 'odlično, bez razlike ima li netko neki hendikep ili ne. Na primjer, Stevie Wonder ili Ray Charles - i jedan i drugi slijepi, ali samo treba pročitati koliko su toga oni uspjeli, ne zbog njihove sljepoće ili bilo čega, nego zbog toga što su glazbeno toliko genijalni, i njihova nadarenost nadilazi to cijelo more onih oholih i umišljenih likova koji se prave kao da su netko i nešto, a zapravo bi njih trebalo najviše žaliti zbog njihove nutarnje sljepoće. Moj bi savjet bio svima koji na bilo koji način osjećaju opterećenje zbog njihovog hendikepa: 'Ne dajte se, ljudi! Da, možda vam i je tako teško, toliko strašno da jedva podnosite sebe, ali znajte, to je sve, nije još ono najgore, nije kraj svijeta, još uvijek ste na životu, zato ne odustajte od njega, ne odustajte od sebe. Ima prilika i ljudi koji će vam biti i podrška i ohrabrenje, ali treba ih tražiti i pronaći. Ne obazirite se na one koji vam samo žele isprati mozak svojim zlim lažima da bi vas trebalo žaliti, da ništa ne možete i ne vrijedite, oni su vlastitim izborom jadni i bijedni, ne vi! Upoznajte i prihvatite sebe. Upoznajte to sto vas veseli, i izborite sebi ispunjen život", dodala je.

