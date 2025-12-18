''Uspjele smo nakon toliko stoljeća borbe!'' Seve slavi odluku Europskog parlamenta

Severina je javno reagirala na odluku kojom je Europski parlament podržao pravo žena na izbor u svim zemljama EU-a.

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su prihvatili prijedlog građanske inicijative kojom se od Europske komisije zatražila financijska potpora državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tomu nemaju pristup u svojim državama.

Inicijativa ''Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj'' skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije i time obvezala Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog.

Nakon glasanja u Europskom parlamentu na društvenim se mrežama oglasila i Severina, koja je ove jeseni u Bruxellesu govorila o inicijativi ''Moj glas, moj izbor''.

''Uspjele smo! Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe prabaka, baka, majki i nas, u Europskoj kući žena poštuje više, a tako i treba biti. Oduševljena sam rezultatom glasanja u Europskom parlamentu. Ovo pokazuje da ipak većinski zemlje članice Europske unije razumiju i primijenit će pravo da svaka žena ima pravo na izbor, odnosno dostupan i besplatan prekid trudnoće bez obzira u kojoj zemlji EU-a živjele. To pokazuje i da se isplatio svaki potpis svake osobe (i) u Hrvatskoj i da samo zajedno osviještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno!''

''Za inicijativu u Europskom je parlamentu 358 glasova bilo 'za', 202 'protiv' i 79 suzdržanih. Tako je Europski parlament podržao europsku građansku inicijativu 'My Voice, My Choice', kojom se Europska komisija obvezuje da stvori okvir kako bi se osigurao dostupan i besplatan prekid trudnoće svim građankama zemalja EU-a.''

