Pretraži
više od 1,2 milijuna potpisa

Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."

Piše Showbuzz.hr, Danas @ 19:08 Celebrity komentari
Severina Severina Foto: My Voice My Choice PR

Severina je održala govor u Bruxellesu prilikom predaje potpisa inicijative My Voice My Choice za dostupniji pobačaj.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ljubavna priča Madsa Mikkelsena i Hanne Jacobsen
imaju dvoje djece
Danski zavodnik pokazao najvažniju ženu svog života, s njom je gotovo 40 godina
Kviz o Michaelu Jacksonu
za sve fanove
Provjerite koliko poznajete karijeru jedinstvenog Kralja popa!
Gdje je danas Chloe Coleman iz "Otkrila sam špijuna"?
velika karizma
Sjećate li se djevojčice iz filma s proslavljenim hrvačem? I danas glumi u popularnim filmovima!
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Kraljica Camilla napadnuta kao tinejdžerica
nije htjela pričati
Nova knjiga otkriva bolnu tajnu Camille: Trauma iz mladosti oblikovala je njezin život
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca
veliko iznenađenje!
"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!
Stefano Gabbana i Francesco Broccio na odmoru u Španjolskoj
uživali u prisnim trenucima
Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
Kevin Costner navodno ljubi Kelly Noonan
''Oprezan je zbog prošlosti''
Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Rusija omela GPS, zrakoplov Ursule von der Leyen
DRAMA NAD BALKANOM
Avion u kojem je bila von der Leyen na meti napadača, pilot je morao donijeti opasnu odluku
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca
veliko iznenađenje!
"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
Prema nutricionistima
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Bravo!
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Radomir Đalović više nije trener Rijeke, poznato tko će ga naslijediti
službeno
Radomir Đalović više nije trener Rijeke, poznato tko će ga naslijediti
Livakovića par sati dijeli do transfera karijere: Ovo su dva kluba koji ga zovu
opa!
Livakovića par sati dijeli do transfera karijere: Ovo su dva kluba koji ga zovu
Kakav preokret! Dominik Livaković ide u Kataloniju!?
ništa od engleske
Kakav preokret! Dominik Livaković ide u Kataloniju!?
tv
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Leyla: Zašto pokušava saznati stvari iz njezina privatnog života?
LEYLA
Leyla: Zašto pokušava saznati stvari iz njezina privatnog života?
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
Kraljica Rania slavi rođendan, izdvojili smo izdanja u kojima je oduzimala dah
SLAVI ROĐENDAN
Izdvojili smo 13 izdanja u kojima je kraljica Rania oduzimala dah. Možemo ih gledati opet i opet
sve
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene