Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas je naš pjevač koji puni dvorane diljem regije!

Matija Cvek raznježio je pratitelje objavom iz djetinjstva uz emotivne stihove koji podsjećaju na njegove skromne početke.

Matija Cvek, jedan od najomiljenijih glazbenika nove generacije, ponovno je uspio izazvati lavinu reakcija, ovaj put ne pjesmom, već fotografijom iz djetinjstva. Na fotografiji, koju je objavio na društvenim mrežama, vidi se mršavi dječak zamišljenog pogleda, plavih očiju i duže kose, snimljen za obiteljskim stolom.

"Izgledam kao svoja kćer", čime je istovremeno nasmijao i raznježio svoje pratitelje.

No uz dozu humora, Cvek je podijelio i nekoliko stihova koji otkrivaju emotivniju stranu uspomene:

"buka na broju jedanaest

mršavi klinac u maloj sobi

pjesma koja ne donosi pare

ne odzvanja glasno i nema svoj lobi"

"možda ne vrijedi ni pola

pola od dječjih snova al znači

da podsjeti jureća kola

gdje smo bili i ko nas prati"

U tim stihovima leži podsjetnik na skromne početke – na sobu iz koje je sve krenulo, na snove koje nije bilo lako ostvariti i na put koji je prošao od nepoznatog klinca do zvijezde koja danas puni dvorane i top-liste.

Matija je nedavno objavio preslatke trenutke s plaže sa svojom kćerkicom Lotom, a više pogledajte OVDJE.

