Brat princeze Diane podijelio rijetke prizore mjesta na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište

Brat princeze Diane na društvenim mrežama oglasio se na njezinu tužnu godišnjicu smrti.

Charles Earl Spencer, brat tragično preminule princeze Diane, oglasio se povodom tužne obljetnice sestrine smrti.

Na društvenim mrežama objavio je dvije fotografije koje prikazuju mjesto na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište, skrivenom daleko od javnosti. Ono je na otoku u sklopu obiteljskog imanja Althorp u Northamptonshireu.

"Cvijeće koje smo jutros ubrali u Althorpovim vrtovima za Otok. Uvijek pretežak dan", napisao je kratko u opisu uz dvije fotografije te pokazao prekrasan buket cvijeća ubranog povodom tužne obljetnice.

U komentarima je dobio brojne poruke podrške omiljene princeze iz naroda.

"Zauvijek će biti u našim srcima", "Sjetim je se svaki dan", "Cijeli svijet i dalje voli princezu Dianu", "Jako težak dan", "Diana je graciozno hodala u tim vrtovima, bila je predivna", samo je dio komentara.

Inače, Charles je je naslijedio brigu o imanju nakon smrti njihova oca Johna Spencera 1992. godine. Imanje je stoljećima dom obitelji Spencer.

Princeza Diana preminula je prije 28 godina u kobnoj prometnoj nesreći koja je i danas obavijena velom tajni. Njezine posljednje riječi ostale su urezane u sjećanje svijeta. Više pročitajte OVDJE.

