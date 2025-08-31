Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?

Kevin Costner navodno ponovno ljubi nakon što se 2023. godine rastao od Christine Baumgartner nakon 18 godina braka.

Holivudski šarmer Kevin Costner navodno je pronašao novu ljubav, a riječ je o Kelly Noonan Gores, redateljici i autorici te bivšoj supruzi milijardera Aleca Goresa, piše Daily Mail.

Nakon teškog razvoda od dugogodišnje supruge Christine Baumgartner, Costner uživa u opuštenoj vezi s 46-godišnjom Kelly, a romansa navodno traje već nekoliko mjeseci. Njih dvoje upoznali su zajednički prijatelji, a nedavno su viđeni zajedno u Aspenu.

Prema pisanju navedenih medija, Kevin i Kelly sve se više zbližavaju.

''Kevin je bio zauzet snimanjem, pokušava pokrenuti nekoliko filmskih projekata i istovremeno se nositi s tužbom oko svog filma Horizon. Slobodnog vremena ima jako malo, ali upoznaje Kelly i čini se da dijele zajedničke interese. Izgleda da će se u budućnosti viđati još i više'', otkrili su izvori.

Izvori naglašavju da Kevin nakon burnog razvoda ne želi brzati u ljubavi

''Kevin je oprezan jer se u prošlosti opekao, ali i dalje vjeruje u pravu ljubav. Ako bi mu Kelley donijela upravo to, bio bi presretan'', dodali su.

Kako tvrdi isti izvor, njih dvoje imaju i puno zajedničkih prijatelja, pa čak i ako romansa ne uspije, između njih će ostati iskreno i čvrsto prijateljstvo.

''Ovo je zasad faza čekanja i gledanja kako će se razviti, ali oboje ne bježe od potencijalne nove ljubavne veze'', zaključuje izvor.

Podsjetimo, Costner je 18 godina bio u braku s Christinom Baumgartner. Vezu su započeli su vezu 2000. godine, a vjenčali su se na njegovu ranču u Aspenu u Coloradu 2004. Zajedno imaju troje djece.

Razveli su se 2023. godine, a više o dramatičnom razvodu pročitajte OVDJE.

