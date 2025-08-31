Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?

Kevin Costner navodno ponovno ljubi nakon što se 2023. godine rastao od Christine Baumgartner nakon 18 godina braka.
Holivudski šarmer Kevin Costner navodno je pronašao novu ljubav, a riječ je o Kelly Noonan Gores, redateljici i autorici te bivšoj supruzi milijardera Aleca Goresa, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča ''kralj monaka'' Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos ''od škrtog kamenjara...'' Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa'' ''sam si...'' ''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
Nakon teškog razvoda od dugogodišnje supruge Christine Baumgartner, Costner uživa u opuštenoj vezi s 46-godišnjom Kelly, a romansa navodno traje već nekoliko mjeseci. Njih dvoje upoznali su zajednički prijatelji, a nedavno su viđeni zajedno u Aspenu.
Pogledaji ovo Celebrity Topić i kratke hlače na crvenom tepihu?! Osebujno izdanje prekrila je samo prozirnom haljinicom
Galerija 26 26 26 26 26
Prema pisanju navedenih medija, Kevin i Kelly sve se više zbližavaju.
''Kevin je bio zauzet snimanjem, pokušava pokrenuti nekoliko filmskih projekata i istovremeno se nositi s tužbom oko svog filma Horizon. Slobodnog vremena ima jako malo, ali upoznaje Kelly i čini se da dijele zajedničke interese. Izgleda da će se u budućnosti viđati još i više'', otkrili su izvori.
Kelly Noonan Foto: Profimedia
Izvori naglašavju da Kevin nakon burnog razvoda ne želi brzati u ljubavi
''Kevin je oprezan jer se u prošlosti opekao, ali i dalje vjeruje u pravu ljubav. Ako bi mu Kelley donijela upravo to, bio bi presretan'', dodali su.
Kevin Costner - 5 Foto: Profimedia
Kako tvrdi isti izvor, njih dvoje imaju i puno zajedničkih prijatelja, pa čak i ako romansa ne uspije, između njih će ostati iskreno i čvrsto prijateljstvo.
Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''
''Ovo je zasad faza čekanja i gledanja kako će se razviti, ali oboje ne bježe od potencijalne nove ljubavne veze'', zaključuje izvor.
Kevin Costner - 4 Foto: Profimedia
Kevin Costner - 3 Foto: Profimedia
Kevin Costner - 1 Foto: Profimedia
Podsjetimo, Costner je 18 godina bio u braku s Christinom Baumgartner. Vezu su započeli su vezu 2000. godine, a vjenčali su se na njegovu ranču u Aspenu u Coloradu 2004. Zajedno imaju troje djece.
Kevin Costner i Christine Baumgartner (Foto: AFP) Foto: Afp
Kevin Costner i Christine Baumgartner (Foto: AFP) Foto: Afp
Kevin Costner i Christine Baumgartner (Foto: AFP) Foto: Afp
Razveli su se 2023. godine, a više o dramatičnom razvodu pročitajte OVDJE.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li nadmašila samu sebe? Prorezi na pravim mjestima začinili su izdanje zaručnice poznatog ćelavca
Pogledaji ovo Celebrity Srpski youtuber o cijenama u Dubrovniku: ''Skupo kao otrov! Porcije hrane su male, a kvaliteta upitna''