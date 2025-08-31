Je li nadmašila samu sebe? Prorezi na pravim mjestima začinili su izdanje zaručnice poznatog ćelavca

Prekrasna manekenka prošetala je Crvenim tepihom u satenskoj kreaciijom.

Rosie Huntington-Whiteley zasjala je na crvenom tepihu 82. filmskog festivala u Veneciji, gdje je prisustvovala premijeri filma ''Frankenstein''.

Britanska ljepotica očarala je sve prisutne u glamuroznoj bijelo-srebrnoj haljini sa šljokičastim korzetom na jedno rame i odvažnim prorezom koji je otkrivao njezin isklesani struk.

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Posebnu dozu elegancije donijela je raskošni bijela dodatak od perja kojim se Rosie poigravala dok su bljeskale kamere – svaka poza bila je poput modne kampanje. Sjajni dijamantni nakit, blistava koža i savršeno zaglađena kosa zaokružili su jedan od najzapaženijih lookova festivala.

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Rosie Huntington-Whiteley Foto: Profimedia

Što kažete na njezino izdanje? Prekrasna je, jako elegantno

Ne sviđa mi se, nije moj đir Prekrasna je, jako elegantno

Ne sviđa mi se, nije moj đir Ukupno glasova:

Inače, Rosie je britanski supermodel, glumica i poduzetnica. Rođena 1987. godine u Engleskoj, točnije, u ruralnom Devonu, na imanju okružena životinjama. Svjetsku slavu stekla je kao jedan od najpoznatijih anđela brenda Victoria's Secret. Osim na modnim pistama, okušala se i u filmskom svijetu, pa ju se pamti po ulogama u hitovima poput ''Transformers: Dark of the Moon'' i ''Mad Max: Fury Road''.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas idol devedesetih koji je slamao mnoga ženska srca?

U privatnom životu, Rosie je u dugogodišnjoj vezi s glumcem Jasonom Stathamom, s kojim ima i dvoje djece. Rosie i Jason zajedno su od 2009. godine, a 2016. su se zaručili.

Ona danas vodi i vlastiti beauty brend "Rose Inc", kroz koji promovira prirodnu ljepotu, luksuz i samopouzdanje.

Rosie Huntington-Whiteley i Jason Statham (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena je lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina, iznenadit će vas pobjednik

U Veneciji je još jednom pokazala zašto je obožavaju i modni dizajneri i filmski producenti – jednostavno, Rosie ne zna proći nezapaženo.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Nekadašnji seks-simbol danas je daleko od isklesanog ljepotana kakvim ga pamtimo

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Clubzone Emotivni Tony Cetinski priredio večer za pamćenje u rodnoj Puli: ''Nema meni penzije jer...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tetovaže su iste, ali ovo nije Justin Bieber! Upoznajte njegovog francuskog dvojnika