Gdje je danas idol devedesetih koji je slamao mnoga ženska srca?

Jasona Priestleyja, koji je proslavio svoj 56. rođendan, mnogi pamte po ulozi iz serije "Beverly Hills", no poslije odlaska iz serije ostvario je niz kvalitetnih projekata.

Jason Priestley ostat će zauvijek upamćen kao Brandon Walsh, moralni dečko iz serije "Beverly Hills 90210", koja je obilježila 90-e i postala globalni fenomen. No, iako mu je upravo ta uloga donijela svjetsku slavu i status teen idola, njegova karijera nakon izlaska iz serije razvijala se u posve drugačijem smjeru.

Glumac koji danas slavi 56. rođendan, glumio je u seriji osam sezona, uz povremene povratke u kasnijim sezonama kao gost, no nakon odlaska, svjesno se distancirao od stereotipa "savršeno dobrog dečka" i tražio izazovnije projekte.

Pojavio se u nizu filmova i serija koji su mu donosili pohvale i pokazivali glumački raspon, a najveći projekt postala je serija "Private Eyes" u kojem je tumačio bivšeg hokejaša koji je postao privatni detektiv. Paralelno s glumom, Priestley se sve više okretao režiji i produkciji, radeći na brojnim projektima iza kamere, uključujući epizode serija i dokumentaraca o automobilnoj industriji.

Upravo ga je ljubav prema automobilima umalo koštala života 2002., kada je doživio tešku nesreću na stazi. Nakon što se jedva uspio izvući i oporaviti, povukao se iz profesionalnog natjecanja, ali je ostao vezan uz svijet motorsporta kroz dokumentarce i komentatorski rad.

Od 2005. je u vezi s Naomi Lowde, s kojom ima dvoje djece. Žive mirnijim životom daleko od glamura Beverly Hillsa, no Jason i dalje radi u industriji, balansirajući između režije, glume i obiteljskog života.

Jason Priestley je dokazao kako karijera ne mora završiti s jednom kultnom ulogom. Iako ga svijet pamti kao Brandona Walsha, njegova bogata glumačka, redateljska i producentska ostavština pokazuje da je prerastao etiketu teen zvijezde, zbog čega ga fanovi pamte i cijene kao svestranog umjetnika.

Prošlog ljeta ga je šokirala vijest o smrti Shannen Doherty, o čemu više pročitajte OVDJE.

