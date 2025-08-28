Slavlje u obitelji Perišić bilo je razlog za nogometašev izljev ljubavi prema supruzi!

Ivan Perišić podijelio je fotografiju sa suprugom Josipom i djecom povodom njezina rođendana.

Hrvatski nogometaš Ivan Perišić rijetko dijeli privatne trenutke, ali ovaj put napravio je iznimku povodom posebnog dana u svojoj obitelji.

Na svom Instagramu objavio je emotivnu fotografiju sa suprugom Josipom uz kratku, ali slatku poruku povodom njezina 37. rođendana.

"Sretan rođendan, mamice", napisao je u opisu.

Ivan i Josipa Perišić - 2 Foto: Ivan Perišić/Instagram

Fotografija je snimljena tijekom zajedničkog obiteljskog dana provedenog u prirodi, a u priči je Perišić pokazao i da su biciklirali s djecom te su svi zajedno odradili i zabavan trening.

Ivan i Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Ivan i Josipa svoju ljubav okrunili su brakom 2012. godine, kada su se vjenčali kod matičara, a u srpnju 2020. u tajnosti su imali i crkveno vjenčanje na Šolti.

Zanimljivo je to da Josipa nije kupovala novu vjenčanicu, nego je dala suziti haljinu Viviene Westwood koju je nosila na prvom vjenčanju, a nakon crkvenog obreda imali su slavlje u hotelu Martinis Marchi Heritage u povijesnom dvorcu u Maslinici.

Ivan Perišić s djecom Foto: Josipa Perišić/Instagram

Josipa Perišić - 1 Foto: Instagram

Slavlje su tada proveli u krugu najbližih članova obitelji i njihovo dvoje djece - sinčića Lea i kćerkicu Manuelu, a par je 2022. godine dobio i sina Luku.

Ivan i Josipa Perišić - 3 Foto: Instagram

Par je poznat po tome što svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, ali sasvim je sigurno da je Josipa svom suprugu najveća podrška. Možda najizazovniju krizu imali su kad je otišao u Francusku igrati za drugoligaša Sochaux, ali uspješno su prebrodili sve prepreke.

