Povratak Karmele Vukov-Colić pred publiku u Vukovaru bio je sve samo ne običan!

Na otvorenju 19. Vukovar Film Festivala posebno se istaknula Karmela Vukov-Colić, brojnima omiljena voditeljica.

U srijedu je u perivoju Dvorca Eltz svečano otvoren 19. Vukovar Film Festival, filmski događaj koji već gotovo dva desetljeća pretvara grad na Dunavu u najveću kinodvoranu na otvorenom.

Publiku je kroz bogat program i ove godine vodila Karmela Vukov-Colić, bivša televizijska voditeljica i novinarka.

Karmela Vukov-Colić Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu tamnoplavu kombinaciju s asimetričnim izrezom i srebrnim detaljem uz rame, koju je uskladila s elegantnim hlačama ravnog kroja i srebrnim sandalama.

Karmela Vukov-Colić Foto: Miroslav Slafhauzer / CROPIX

Karmela Vukov-Colić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Svečano otvorenje Vukovar Film Festivala Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Naime, Karmela se prije nekoliko godine okrenula kuhanju i objavila je kuharicu "Kuhinja života" s tradicionalnim receptima.

"Kad sam je radila, željela sam napraviti knjigu u kojoj možete naći i kako napraviti sarmu, ajngemahtes-juhu, kako napraviti ajnpren-juhu i kako napraviti kašicu ili rezance za juhu. Čini mi se da danas ima puno modernih kuharica s modernim receptima, ali nema puno ovih iskonskih starinskih, rekli bismo tako, recepata", kazala je Karmela prošle godine u IN magazinu.

Karmela Vukov Colić - 2 Foto: In Magazin

Karmela se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima, a u veljači se požalila na jedno neugodno iskustvo.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Karmela Vukov-Colić Foto: Instagram

Karmela Vukov-Colić Foto: Instagram

Prošle godine udala se i njezina kći, koju je dobila s bivšim partnerom Igorom Vrandečićem.

Karmela Vukov-Colić Foto: Instagram

