Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''

Supruga Brucea Willisa Emma Heming Willis u intervjuu za specijalnu emisiju na jednom streaming-servisu otkrila je kako je obitelj bila primorana donijeti važnu odluku za holivudskog snagatora.

Emma Heming Willis otkrila je, kako tvrdi, jednu od "najgorih odluka" koje je do sada morala donijeti otkako je njezinu suprugu Bruceu Willisu dijagnosticirana frontotemporalna demencija.

47-godišnja Heming, koja je u braku s holivudskim snagatorom od 2009. godine, u ABC-jevoj emisiji "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey" voditeljice Diane Sawyer priznala je kako njezin suprug sada živi u zasebnoj kući.

Bruce Willis i Emma Hemig Foto: Emma Heming/Instagram

Bruce Willis Foto: Profimedia

Bruce Willis - 4 Foto: Profimedia

"Znala sam da bi, prije svega, Bruce to htio zbog naših kćeri", izjavila je Heming Willis, koja s Willisom ima kćeri Mabel Ray i Evelyn Penn.

"Htio bi da one žive u domu prilagođenijem njihovim potrebama, a ne njegovim'', dodala je.

Dom koji je odabrala za njega je jedna prizemnica koja je sigurna za njega i njegov medicinski tim. Odluka je donesena nakon što je Emma počela sve više izolirati obitelj jer je naučila da buka pogoršava Bruceovo stanje, zbog čega je prestala organizirati dječje igre i noćenja druge djece.

Bruce Willis - 3 Foto: Instagram

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

"Nisam znala bi li se roditelji osjećali ugodno ostaviti dijete kod nas. Izolirala sam cijelu našu obitelj, i to namjerno… To je bilo teško razdoblje", poručila je Heming Willis pa dodala kako je to omogućilo njegovoj djeci iz prvog braka s Demi Moore i prijateljima da ga češće posjećuju, dok ona dolazi na doručak i navečer.

"Ondje smo često. To nam je druga kuća, pa djevojčice imaju svoje stvari i ondje. To je kuća ispunjena ljubavlju, toplinom, brigom i smijehom. Divno je vidjeti koliko Bruceovih prijatelja i dalje dolazi, unosi život i radost", ispričala je Willisova supruga te dodala kako je on još uvijek vrlo pokretan i u dobrom zdravstvenom stanju, no da njegov govor nestaje i da sada imaju svoj poseban način komunikacije s njim.

Otkako je Willisu prije tri godine dijagnosticirana afazija, a prije dvije i frontotemporalna demencija, Heming Willis često u javnosti progovara o njegovoj bolesti kako bi podignula svijest o njoj, ali i o potrebnoj skrbi. Heming Willis ujedno je bila jedna od prvih javnih osoba koja je progovorila o poteškoćama skrbi osobe s demencijom nakon što su Gene Hackman, koji je bolovao od Alzheimerove bolesti, i njegova supruga Betsy Arakawa preminuli u veljači, a njihova su tijela trunula gotovo dva tjedna.

Koji su bili znaci da nešto nije u redu s njim, pročitajte OVDJE.

O frontotemporalnoj demenciji više pročitajte OVDJE.

