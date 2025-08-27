Trakice na mini-bikiniju jedva su obuzdale raskošne obline srpske folkerice

Dara Bubamara uživala je na odmoru u Grčkoj, a prizorima se pohvalila na društvenim mrežama.

Srpska folk-zvijezda Dara Bubamara nedavno je uživala na odmoru na Mikonosu, a fotografijama s grčkog otoka raspametila je svoje pratitelje.

Dara je pozirala u bijelom bikiniju, kratkim hlačicama i ružičastom kaubojskom šeširu, a seksipilno izdanje upotpunila je prozirnim ogrtačem.

U drugom nizu fotografija pozirala je uz bazen, a trakcije na crnom mini-bikiniju jedva su obuzdale njezine raskošne obline.

Samouvjerene poze i blistav osmijeh bili su dovoljan razlog da njezini pratitelji atraktivne fotke zatrpaju komplimentima.

''Samo uživaj, zaslužila si'', ''Goriš'', ''Kraljica bila i ostala'', ''Zgodna dama'', ''Prekrasna si'', ''Bože, koliko si lijepa'', ''Lutka'', ''Najljepša na estradi'', ''Mogu li ti biti dečko'', samo je dio komentara na Instagramu.

Srpski mediji raspisali su se o tome da je Dara boravila u luksuznom hotelu u Grčkoj, a navodno ju je putovanje koštalo čak 7.000 eura, piše Blic.

I u lipnju se pohvalila fotkama odmara u Grčkoj, a fotke pogledajte OVDJE.

Dom srpske folkerice vrijedan 200 tisuća eura izgleda poput palače. OVDJE pogledajte kako izgleda.

