Trakice na mini-bikiniju jedva su obuzdale raskošne obline srpske folkerice

Dara Bubamara uživala je na odmoru u Grčkoj, a prizorima se pohvalila na društvenim mrežama.
Srpska folk-zvijezda Dara Bubamara nedavno je uživala na odmoru na Mikonosu, a fotografijama s grčkog otoka raspametila je svoje pratitelje.3 vijesti o kojima se priča skrivaju ih od medija George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance! prerani odlazak Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat privatnost vješto kriju Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Dara je pozirala u bijelom bikiniju, kratkim hlačicama i ružičastom kaubojskom šeširu, a seksipilno izdanje upotpunila je prozirnim ogrtačem.
U drugom nizu fotografija pozirala je uz bazen, a trakcije na crnom mini-bikiniju jedva su obuzdale njezine raskošne obline.
Samouvjerene poze i blistav osmijeh bili su dovoljan razlog da njezini pratitelji atraktivne fotke zatrpaju komplimentima.
Galerija 26 26 26 26 26
''Samo uživaj, zaslužila si'', ''Goriš'', ''Kraljica bila i ostala'', ''Zgodna dama'', ''Prekrasna si'', ''Bože, koliko si lijepa'', ''Lutka'', ''Najljepša na estradi'', ''Mogu li ti biti dečko'', samo je dio komentara na Instagramu.
Dara Bubamara Foto: Instagram
Srpski mediji raspisali su se o tome da je Dara boravila u luksuznom hotelu u Grčkoj, a navodno ju je putovanje koštalo čak 7.000 eura, piše Blic.
Dara Bubamara Foto: Instagram
I u lipnju se pohvalila fotkama odmara u Grčkoj, a fotke pogledajte OVDJE.
Dara Bubamara - 1 Foto: Dara Bubamara/Instagram
Dara Bubamara - 4 Foto: Dara Bubamara/Instagram
Dom srpske folkerice vrijedan 200 tisuća eura izgleda poput palače. OVDJE pogledajte kako izgleda.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Prepoznajete li je? Jedna od najvećih zvijezda ponosno nosi svoje sijede vlasi
1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Prava zavodnica! Nives Celzijus na brodiću bombastičnim pozama istaknula bujni atribut
Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o ljubavi koje se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu