Prepoznajete li je? Jedna od najvećih zvijezda ponosno nosi svoje sijede vlasi

Zvijezda ''Seksa i grada'' snimljena je u opuštenom izdanju, a njezini fanovi ne mogu se vjerovati da ona već ima 60 godina.
Sarah Jessica Parker, slavna glumica i ikona stila koju cijeli svijet pamti po ulozi Carrie Bradshaw u seriji ''Seks i grad'', ovih je dana snimljena u Hamptonsu, gdje je uživala u šopingu.
No, za razliku od glamuroznih izdanja po kojima je poznata, ovoga puta mnogi je nisu prepoznali.
Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia
Parker je nosila jednostavnu bijelu haljinu, sivi kardigan i udobne tenisice, a kosu je svezala u punđu, dok su joj oči prekrivale velike crne sunčane naočale.
Umjesto raskošne plave kose i modnih kombinacija koje obožavatelji obično očekuju, glumica se odlučila za potpuno opušten i nenametljiv look, koji je daleko od glamura na kakav nas je naviknula.
Njezine sijede vlasi, koje sve češće pokazuje s ponosom, dale su joj potpuno drugačiji izgled, a paparazzi fotografije odmah su obišle svijet.
