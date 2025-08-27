Prepoznajete li je? Jedna od najvećih zvijezda ponosno nosi svoje sijede vlasi

Zvijezda ''Seksa i grada'' snimljena je u opuštenom izdanju, a njezini fanovi ne mogu se vjerovati da ona već ima 60 godina.

Sarah Jessica Parker, slavna glumica i ikona stila koju cijeli svijet pamti po ulozi Carrie Bradshaw u seriji ''Seks i grad'', ovih je dana snimljena u Hamptonsu, gdje je uživala u šopingu.

No, za razliku od glamuroznih izdanja po kojima je poznata, ovoga puta mnogi je nisu prepoznali.

Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia

Parker je nosila jednostavnu bijelu haljinu, sivi kardigan i udobne tenisice, a kosu je svezala u punđu, dok su joj oči prekrivale velike crne sunčane naočale.

Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia

Umjesto raskošne plave kose i modnih kombinacija koje obožavatelji obično očekuju, glumica se odlučila za potpuno opušten i nenametljiv look, koji je daleko od glamura na kakav nas je naviknula.

Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia

Njezine sijede vlasi, koje sve češće pokazuje s ponosom, dale su joj potpuno drugačiji izgled, a paparazzi fotografije odmah su obišle svijet.

Sarah Jessica Parker Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker - 13 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker - 2 Foto: Profimedia

Sarah Jessica Parker - 7 Foto: Profimedia

