U domu Leonarda DiCaprija zatekla je bizarnu situaciju: ''Zapravo je dosta čudno!''

Pjevačica Diana Vickers ispričala je jednu, za nju, bizarnu situaciju kojoj je svjedočila kada je bila pozvana na zabavu u kuću holivudske zvijezde Leonarda DiCaprija.

Glazbenica čija najpoznatija pjesma "Once" ima oko 5,4 milijuna slušanja na Spotifyju, u podcastu "Just Between Us" kojeg vodi zajedno sa seksualnom kolumnisticom Alice Giddings je ispričala o svom susretu sa slavnim glumcem kako bi savjetovala pratiteljicu kako se nositi s velikim razlikama u godinama u vezama.

Leonardo DiCaprio Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio Foto: Afp

Oskarovca je opisala kao klasičan primjer holivudskog muškarca s toliko slave i moći, koji jednostavno ne želi odrasti.

"Upoznala sam Lea jednom. On se toga neće ni sjećati. Jedan od njegovih prijatelja me pozvao kod njega kući. Mislila sam da će to biti zabava. A onda sam završila tako da sjedim s njim i gledam televiziju. Bio je to stvarno, stvarno bizaran trenutak", ispričala je Vickers, dodavši kako sumnja da je bila samo jedna od mnogih mladih žena koje su Leovi prijatelji dovodili u kuću zbog slavnog glumca.

Diana Vickers - 1 Foto: Profimedia

Diana Vickers - 3 Foto: Profimedia

Diana Vickers - 2 Foto: Profimedia

"Mislim da on ima taj sustav. Leo je, očito, na čelu toga, a okružuje se zgodnim dečkima koji samo traže dobar provod. Ti zgodni dečki onda dovode zgodne žene. Takve stvari se puno događaju u Hollywoodu. Ti muškarci imaju toliko slave i moći, i jednostavno ne žele odrasti. Žele se stalno okruživati mladim, lijepim ženama. Ne generaliziram ovdje Lea, mislim da se to jednostavno događa. Zapravo je dosta čudno", zaključila je Vickers o glumcu kojeg mnogi ismijavaju zbog prekida s djevojkama kada navrše 25 godina.

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 3 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti na jahti - 7 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio Foto: Profimedia

Ipak, posljednje dvije godine srcolomac je u vezi s talijanskom manekenkom Vittorijom Ceretti, s kojom je prohodao netom nakon što je navršila - 25 godina.

Nedavno je bio u Hrvatskoj, a kako je to prošlo kad je bio na Hvaru, pročitajte OVDJE.

Zašto je bio na meti kritika u lipnju, pročitajte OVDJE.

