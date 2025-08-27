Zaruke koje su srušile Instagram: Sve o vijesti koja je prikupila skoro 28 milijuna lajkova!

Taylor Swift i Travis Kelce zaručili su se dva tjedna prije nego su obznanili vijest svijetu, a mnoge detalje je otkrio njegov otac Ed.

Najpoznatiji par današnjice Taylor Swift i Travis Kelce zaručio se nakon dvije godine veze. Vijest koja je na neko vrijeme slomila Instagram te prikupila oko 27,8 milijun lajkova oduševila je brojne fanove glazbene superzvijezde i igrača Kansas City Chiefsa koji su s razlogom ovo prozvali američkim kraljevskim vjenčanjem.

"Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj tjelesnog će se vjenčati", napisao je par u zajedničkoj objavi na kojem su zaključali komentare.

Taylor Swift i Travis Kelce - 5 Foto: Taylor Swift, Travis Kelce/Instagram

Taylor Swift i Travis Kelce - 4 Foto: Taylor Swift, Travis Kelce/Instagram

Taylor Swift i Travis Kelce - 2 Foto: Taylor Swift, Travis Kelce/Instagram

Jedan od najboljih igrača četverostrukih prvaka lige američkog nogometa NFL dizajnirao je prsten u suradnji s draguljarkom Kindred Lubeck, a američki mediji procjenjuju njegovu vrijednost između 550 tisuća i pet milijuna dolara. Vijest je odjeknula glasno u Kelcejevom rodnom Clevelandu, čija je lokalna televizija ugostila njegovog oca Eda.

More of my conversation with Ed Kelce about the Travis and Taylor engagement. “I don’t know how much I’m supposed to say but I don’t care” pic.twitter.com/i0r6OcbqU8 — John Kosich (@KosichJohn) August 27, 2025

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Instagram

Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce Foto: Profimedia

74-godišnji Kelce, koji s bivšom suprugom Donnom ima još jednog sina, nekadašnjeg igrača NFL-a Jasona, otkrio je kako se par zaručio prije oko dva tjedna, a mlađi sin i buduća snaha su mu objavili putem FaceTimea dok je bio na otvorenom treningu Philadelphia Eaglesa 10. kolovoza.

Taylor Swift i Donna Kelce Foto: Profimedia

Taylor Swift i Ed Kelce - 2 Foto: Profimedia

"Travis je zapravo zaprosio možda prije dva tjedna, ne baš puna dva tjedna. Planirao je to odgoditi za ovaj tjedan. Mislim da je ona možda postajala malo nestrpljiva, ali on je htio pričekati kako bi napravio nešto veliko, posebno. A ja sam mu stalno govorio – možeš to napraviti i uz cestu, bilo gdje, jer je poseban trenutak onaj kad klekneš i pitaš je da se uda za tebe", izjavio je Ed Kelce, dodavši kako je njegovom sinu isto savjetovao i njegov budući tast Scott Swift.

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Profimedia

Princ William, princeza Charlotte, princ George i Taylor Swift - 1 Foto: Instagram

Trenutak kojeg su očekivali mnogi Swiftiesi i članovi Chiefs Kingdoma, fanova Kansas City Chiefsa, dogodio se u vrtu njihove šest milijuna dolara vrijedne kuće u Leawoodu, predgrađu Kansas Cityja. Mnogi fanovi pjevačice i vlasnike 14 Grammyja uspjeli su povezati kako su zaruke pale na isti dan kada je par snimio epizodu podcasta "New Heights" s njegovim bratom te kako se kulisa pripremala u trenutku snimanja.

Travis Kelce i Taylor Swift - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 12 Foto: Profimedia

"Odveo ju je tamo, trebali su ići na večeru, i rekao joj: "Hajdemo popiti čašu vina"... Otišli su tamo i tada ju je zaprosio, i bilo je prekrasno", ispričao je Ed Kelce, dodavši kako su odmah počeli nazivati članove obitelji kako bi saznali te da je on pratio trening aktualnih prvaka Eaglesa kada je dobio poziv.

"Čim sam vidio da zove Travis, a zatim i Taylor pored njega, znao sam što će mi reći, i tako su nam javili", poručio je tata Kelce, poručivši da svog sina nikada nije vidio sretnijeg nego sada.

Vijest o zarukama odjeknula je glasno i među prijateljima pjevačice, kao i Swiftiesima, koji ni nakon gotovo cijelog dana ne prestaju komentirati.

"Napisala je najpopularnije ljubavne pjesme naše generacije i sada cijeli svijet slavi s njom", "Hodam okolo u transu - ZARUČENI SU!", "Vjerojatno izgledam kao psihopat dok se iz čista mira krenem smijati kada god se sjetim da je Taylor Swift zaručena", "Budući obiteljski zadaci - Jedna čekam imati 40 godina i na Twitteru braniti Marjorie Kelce Swift od optužbi za nepotizam", "Tko će ovome reći da će zbilja biti Romeo", "On je praktički dao svoj govor za zaruke pred kamerama i onda ju zaprosio poslije. Nisam dobro", samo je dio nebrojenih komentara na zaruke.

Ima i onih koji su se odlučili našaliti, pa je tako jedna korisnika kao Kupida namontirala Kelcejevog trenera Andyja Reida, koji poznaje Swift od djetinjstva, dok je službeni profil ESPN-a podijelio video Jasona Kelcea kako pleše.



Cupid Andy Reid I cannot stop cackling pic.twitter.com/zISMhawzP5 — WhoisTayvisanyway? ⸆⸉❤️‍🔥🏹 (@whoistayvis) August 27, 2025

Kolovoz se ispostavio vrlo aktivnim za oboje - od Kelcejevog boravka u trening kampu svog kluba i prvog zajedničkog pojavljivanja u podcastu "New Heights", u kojem je Swift najavila izlazak 12. studijskog albuma "The Life of a Showgirl", do velikog prstena. A sve je počelo običnim prozivanjem zbog neodržanog "meet & greet" susreta tijekom koncerta.

Početkom godine u hrvatskim medijima je snažno odjeknulo Kelcejevo priznanje o hrvatskom porijeklu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Objavu su lajkali mnogi poznanici i prijatelji para poput Selene Gomez, Care Delevingne, Gracie Abrams, Sabrine Carpenter, Patricka i Brittany Mahomes, no jedno ime se ne spominje. Je li puknulo donedavno blisko prijateljstvo Taylor Swift i Blake Lively, pročitajte OVDJE.

