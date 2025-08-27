Filmsko slavlje Joline supruge: Pogled ukrao buket o kojem sanja svaka žena!

Jolina supruga Ana Čagalj proslavila je svoj 44. rođendan, a priliku da joj čestita nije propustila ni najstarija kći Iva.
Supruga našeg pjevača Joška Čaglja Jole Ana proslavila je svoj 44. rođendan. Lijepa plavuša, koja je s omiljenim glazbenikom dobila četvero djece, na Instagramu je objavila dvije fotografije kako bi obilježila svoj posebni dan.3 vijesti o kojima se priča prerani odlazak Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat fotke obišle svijet Je li to bila djevojačka večer? Fotke zabave na luksuznoj jahti potaknule šuškanja jedni došli, drugi odlaze Najveći radijski transfer u Hrvatskoj! Poznato je gdje ćemo opet slušati Mišerić, Hana i Bucića!
Na fotografijama Ana je odjevena u bijelu haljinu dizajnera Igora Djuge, a u rukama je držala veliki buket crvenih ruža.
Galerija 28 28 28 28 28
Tijekom cijelog dana nanovo je objavljivala rođendanske čestitke bliskih prijatelja, a objavila je i snimku kada je rezala tortu.
Slike na svojem Instagramu je objavila i njezina kći Iva, koja je postavila fotografije na kojoj su njih dvije i Jole.
Jole i Ana Čagalj - 2 Foto: Instagram
Jole i Ana Čagalj - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Najveći radijski transfer u Hrvatskoj! Poznato je gdje ćemo opet slušati Mišerić, Hana i Bucića!
Par je nedavno proslavio 19. godišnjicu braka, a vječni romantik je uz njihove fotografije postavio samo birane riječi.
"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je emotivni Jole u opisu objave.
Joško i Ana Čagalj Foto: Darko Tomas/Cropix
Joško i Ana Čagalj - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix
Joško i Ana Čagalj Foto: Instagram
Jole je nedavno progovorio o neraskidivoj vezi s kćerima, o čemu više pročitajte OVDJE.
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Curo, kako si toliko savršena?'' Logično je da se epitet žene boginje veže uz njezino ime
Pogledaji ovo Celebrity Pojavila se s izrezom zbog kojeg su svi gledali u njezin trbuh kao od kamena!
Pogledaji ovo Celebrity Taylor Swift se zaručila! Pogledajte ogroman dijamantni prsten