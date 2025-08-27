Filmsko slavlje Joline supruge: Pogled ukrao buket o kojem sanja svaka žena!

Jolina supruga Ana Čagalj proslavila je svoj 44. rođendan, a priliku da joj čestita nije propustila ni najstarija kći Iva.

Supruga našeg pjevača Joška Čaglja Jole Ana proslavila je svoj 44. rođendan. Lijepa plavuša, koja je s omiljenim glazbenikom dobila četvero djece, na Instagramu je objavila dvije fotografije kako bi obilježila svoj posebni dan.

Na fotografijama Ana je odjevena u bijelu haljinu dizajnera Igora Djuge, a u rukama je držala veliki buket crvenih ruža.

Galerija 28 28 28 28 28

Tijekom cijelog dana nanovo je objavljivala rođendanske čestitke bliskih prijatelja, a objavila je i snimku kada je rezala tortu.

Slike na svojem Instagramu je objavila i njezina kći Iva, koja je postavila fotografije na kojoj su njih dvije i Jole.

Jole i Ana Čagalj - 2 Foto: Instagram

Jole i Ana Čagalj - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Najveći radijski transfer u Hrvatskoj! Poznato je gdje ćemo opet slušati Mišerić, Hana i Bucića!

Par je nedavno proslavio 19. godišnjicu braka, a vječni romantik je uz njihove fotografije postavio samo birane riječi.

"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je emotivni Jole u opisu objave.

Joško i Ana Čagalj Foto: Darko Tomas/Cropix

Joško i Ana Čagalj - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix

Joško i Ana Čagalj Foto: Instagram

Jole je nedavno progovorio o neraskidivoj vezi s kćerima, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Curo, kako si toliko savršena?'' Logično je da se epitet žene boginje veže uz njezino ime

Pogledaji ovo Celebrity Pojavila se s izrezom zbog kojeg su svi gledali u njezin trbuh kao od kamena!

Pogledaji ovo Celebrity Taylor Swift se zaručila! Pogledajte ogroman dijamantni prsten