Sjećate se Donne? Žarila je i palila domaćom scenom, a onda samo nestala

Zorica Andrijašević Donna 2000-ih je bila popularna domaća zvijezda, a onda se na neko vrijeme povukla iz javnosti.

Pjevačica Zorica Andrijašević, poznatija kao Donna, probila se na domaću glazbenu scenu 2000. godine, kada je izdala album "Funky Lady" s istoimenom hit-pjesmom.

Okušala se i kao dance izvođačica s pjesmama "Taj zadnji put", "Tvoj početak i kraj" i "Te quiero amor", a surađivala je s brojnim domaćim glazbenicima, uključujući Nena Belana, Borisa Đurđevića, Deana Dvornika, Mladena Grdovića i druge. Također je uz Lea Škaru napisala mnoge poznate pjesme za druge izvođače.

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ilija Stojadinovic/Cropix

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Duetom "Vječno zajedno" koji je prošle godine snimila s Darkom Capom, Donna je prekinula petogodišnju pauzu i publici podarila ljubavnu baladu.

Zorica i danas živi u rodnoj Makarskoj i samohrana je majka tinejdžera Vite.

"Moj sin je moj anđeo. Ništa ovo ne bi imalo smisla da ja svaki dan ne vidim svog sina. Nekako je ovaj život za nas bio takav drill i mi smo baš ratnici svjetlosti. Ja sam doista ponosna na njega", rekla je Zorica prošle godine u IN magazinu, a tada je otkrila i da je sin jedini muškarac u njezinu životu.

Zorica Andrijašević Donna Foto: Instagram

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Svojevremeno je prošla medijski linč i sudski pakao, no kaže kako ju je sve to naučilo je koračati kao borac i kako više pamti sretne trenutke jer se jedino tako čovjek može osloboditi okova prošlosti.

"Ja mislim da onaj gore mene uvijek nosi na rukama. Baš imam osjećaj da me čuvaju jaki anđeli čuvari, ali mislim da je to zasluženo. Mislim da sam i ja nekim svojim dijelima zaslužila najbolje u životu. Mislim da se najbolji ratnici svjetlosti bildaju prolaskom kroz tamu. Ima jedan plakat koji sam stavila u svojem najtežem trenutku u životu na latinskom – Svjetlo svijetli u mraku. Nakon rada na albumu s Marinom Tucaković ja sam se svjesno i namjerno medijski ugasila. Bio mi je potreban mir jer sam se nosila s jako izazovnim stvarima u životu i da to riješim na svoj način. Mislim da sam u tome uspjela i ponosna sam na sebe", poručila je te je tom prilikom i obećala kako njezina publika neće trebati ponovno čekati pola desetljeća do nove pjesme.

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Zorica Andrijašević Donna Foto: Ante Baranic/Cropix

"Ne daj Bože, ne bi bilo nikako u redu. Ima jedna pjesma koju bi sada iduću željela napraviti. To je pjesma koju meni mater stalno govori kad ću je napraviti i 'to ti je najbolje što si ikada napisala'. Imam demo snimak koji sam napravila još s Remijem Kazinotijem i njemu se isto svidjela", najavila je pjevačica.

Prošle godine ponovno je stupila i na pozornicu, a gdje je nastupala pogledajte OVDJE.

