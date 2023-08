Zorica Andrijašević Donna o teškim životnim trenucima: "Ja sam se svjesno i namjerno medijski ugasila"

Nakon dugih pet godina pjevačica Zorica Andijašević Donna svojoj je publici predstavila novi singl ''Vječno zajedno''. Ljubavna balada, duet je s Darkom Capom. Kako Zorica sada gleda na život, kada se sjeti teških životnih trenutaka, zašto joj je sin najveća snaga te vjeruje li još u ljubav, otkriva Hrvoje Krolo u prilogu IN Magazina.

Duetom "Vječno zajedno", Zorica Andrijašević Donna prekinula je petogodišnju pauzu i publici podarila ljubavnu baladu.



"Darko Capo s kojim sam otpjevala duet je bio kod Grigora Koprova na Ohridu, imao je nastup i oni su spomenuli tu pjesmu. Pošto Darko surađuje s mojim nekadašnjim menađerom Zoranom Škugorom, Zoran se sjetio mene, kako ja i on imamo još nezavršenih poslova, haha, kontaktirao me i ostalo je povijest", ispričala je Zorica.



Pjevačica moćnog vokala nije dvojila ni sekunde kada je poslušala demo snimku. Kaže, kako inače uvijek odabire prvo svoje autorske pjesme, no "Vječno zajedno“ nije htjela propustiti, jer ističe, Alka Vuica ju je dotaknula tekstom.



"Ako nije vječno, ne zanima me. Nekako svi mi prebrzo živimo, počeli smo ljude površno doživljavati i međuljudski odnosi se prebrzo troše i to se meni niti malo ne sviđa. Mislim da svima nama treba povratak na osnovno. Na ljubav i pozitivnu energiju", smatra Zorica.



A pozitivne energije kod Zorice ne nedostaje, jer priznaje, kroz sve ružno što je prošla u životu, naučilo je koračati kao borac. Više pamti sretne trenutke i kaže, jedino se tako čovjek može osloboditi okova prošlosti.



"Ja mislim da onaj gore mene uvijek nosi na rukama. Baš imam osjećaj da me čuvaju jaki anđeli čuvari, ali mislim da je to zasluženo. Mislim da sam i ja nekim svojim dijelima zaslužila najbolje u životu. Mislim da se najbolji ratnici svjetlosti bildaju prolaskom kroz tamu. Ima jedan plakat koji sam stavila u svojem najtežem trenutku u životu na latinskom – Svjetlo svijetli u mraku. Nakon rada na albumu s Marinom Tucaković ja sam se svjesno i namjerno medijski ugasila. Bio mi je potreban mir jer sam se nosila s jako izazovnim stvarima u životu i da to riješim na svoj način. Mislim da sam u tome uspjela i ponosna sam na sebe", zaključila je Zorica.



Kroz život korača sa svojim sinom i priznaje nikad nije bila sretnija. Vito ima 15 godina i njezin je najveći oslonac.



"Moj sin je moj anđeo. Ništa ovo ne bi imalo smisla da ja svaki dan ne vidim svog sina. Nekako je ovaj život za nas bio takav drill i mi smo baš ratnici svjetlosti. Ja sam doista ponosna na njega", priznala je.



Pjevačica otkriva, kako je upravo sin trenutačno jedini muškarac u njezinu životu, ali i napominje kako od ljubavi nikada ne treba odustati.



"Neki dan sam pročitala nešto na engleskom, da neke žene nisu mogle pronaći partnera pa su se pretvorile u muža kojeg su htjele za supruga, haha! Ja mislim da sam ja na nekom tom putu, haha, da od same sebe napravim idealnog partnera! Nije to nešto čemu sam težila, ali tako su se posložile karte. Vjerujem u ljubav i svima oko sebe želim ljubav", poručila je Zorica.



Zorica kaže, da je sada usmjerena samo na glazbu i obećava kako njezina publika neće trebati ponovno čekati pola desetljeća do nove pjesme.



"Ne daj Bože, ne bi bilo nikako u redu. Ima jedna pjesma koju bi sada iduću željela napraviti. To je pjesma koju meni mater stalno govori kad ću je napraviti i "to ti je najbolje što si ikada napisala". Imam demo snimak koji sam napravila još s Remijem Kazinotijem i njemu se isto svidjela", najavila je pjevačica.



A do tada svi možete uživati u duetu "Vječno zajedno“!

