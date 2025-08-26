Jeste li znali da Taylor Swift postaje hrvatska snaha? Evo kako!

Taylor Swift i Travis Kelce potvrdili su zaruke na Instagramu, a Travis i njegov brat Jason nedavno su otkrili da imaju hrvatske korijene.

Taylor Swift i Travis Kelce zaručili su se nakon dvije godine veze, a pjevačica i sportaš vijest su potvrdili u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Inače, igrač američkog nogometa koji je osvojio posljednji superbowl i njegov brat Jason Kelce nedavno su saznali da su Hrvati, a to su otkrili u svom podcastu.

Sve se doznalo nakon gostovanja igračice WNBA-a Caitlin Clark u podcastu braće Kelce, koja je rekla da putovala Hrvatskom, na što su oni otkrili:

Travis i Jason Kelce - 2 Foto: Screenshot YouTube

"Nedavno smo doznali da smo Hrvati...nismo to znali. Zato smo i bili tako oduševljeni kad si rekla Hrvatska, jer imamo istu krv."

Taylor Swift i Travis Kelce - 6 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 4 Foto: Profimedia

