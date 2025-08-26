Jeste li znali da Taylor Swift postaje hrvatska snaha? Evo kako!

Taylor Swift i Travis Kelce potvrdili su zaruke na Instagramu, a Travis i njegov brat Jason nedavno su otkrili da imaju hrvatske korijene.
Taylor Swift i Travis Kelce zaručili su se nakon dvije godine veze, a pjevačica i sportaš vijest su potvrdili u zajedničkoj objavi na Instagramu.
Inače, igrač američkog nogometa koji je osvojio posljednji superbowl i njegov brat Jason Kelce nedavno su saznali da su Hrvati, a to su otkrili u svom podcastu.
Zanimljivosti Pauzirajte uz kviz o Kevinu! Zvijezda omiljenog filma slavi već 45. rođendan
Sve se doznalo nakon gostovanja igračice WNBA-a Caitlin Clark u podcastu braće Kelce, koja je rekla da putovala Hrvatskom, na što su oni otkrili:
Travis i Jason Kelce - 2 Foto: Screenshot YouTube
"Nedavno smo doznali da smo Hrvati...nismo to znali. Zato smo i bili tako oduševljeni kad si rekla Hrvatska, jer imamo istu krv."
Taylor Swift i Travis Kelce - 6 Foto: Profimedia
Taylor Swift i Travis Kelce - 4 Foto: Profimedia
Taylor Swift se zaručila! Pogledajte ogroman dijamantni prsten
Ima 76 godina? Pitanje koje svi postave kad se ona pojavi pred kamerom
Je li to bila djevojačka večer? Fotke zabave na luksuznoj jahti potaknule šuškanja
Dražen Žanko iskreno o ljubavi prema domovini i Thompsonu: ''On se baš napatio...''