Je li to bila djevojačka večer? Fotke zabave na luksuznoj jahti potaknule šuškanja

Selena Gomez s prijateljima se zabavljala na luksuznoj jahti, a navodno je bila riječ o njezinoj djevojačkoj večeri.

Slavna pjevačica Selena Gomez posljednjih dana boravi u Cabo San Lucasu u Meksiku, gdje je sa svojim društvom uživala na luksuznoj jahti.

Fotografije koje su obišle svijet prikazuju Selenu opuštenu i nasmijanu u jednodijelnom crnom kupaćem kostimu dok se zabavlja s prijateljima, ali i uživa u sunčanju.

Zabava u kupaćim kostimima odmah je potaknula glasine – je li riječ o običnom ljetnom tulumu ili možda djevojačkoj zabavi? Nagađa se da bi Selena uskoro mogla postati gospođa Blanco, no službene potvrde o tome zasad nema, piše Daily Mail.

Iako je uz nju bilo mnogo bliskih prijateljica, u oči je upadalo da se na jahti nije pojavila njezina najpoznatija prijateljica Taylor Swift.

Swift bi, prema pisanju stranih medija, trebala biti među uzvanicima na vjenčanju u rujnu, zajedno sa svojim dečkom, NFL zvijezdom Travisom Kelceom.

Dok je Selena vikend provodila na moru, njezin zaručnik Benny Blanco, prema šuškanjima, uživao je u Las Vegasu na raskošnoj momačkoj zabavi s otprilike 25 prijatelja.

