Spasilačka služba na hrvatski način! Na tijelu našeg influencera ocrtava se svaki mišić

Marco Cuccurin odmarao je na Pagu, a prizorima se pohvalio na društvenim mrežama.
Naš influencer Marco Cuccurin privukao je pažnju novim fotografijama koje je podijelio na Instagramu, a na kojima pozira u moru u crvenim kupaćim gaćicama.
Fotografije su nastale na otoku Pagu, a Marco je ponosno pokazao isklesano tijelo nakon velike transformacije.
''Spasilačka služba za siromašne'', napisao je duhovito ispod niza fotki.
Obožavatelji su u komentarima isticali da nikada nije izgledao bolje.
''Jako sretan i lijep'', ''Bravo Marco'', ''Divan'', ''Lutko'', ''Ma što za siromašne? Za primjer'', ''Bog sunca'', ''Samo tako nastavi'', ''Predivan, tvoj osmijeh me uvijek oraspoloži'', ''Joj, koliko si lijep'', samo je dio komentara s Instagrama.
Marco Cuccurin Foto: Instagram
Marco Cuccurin Foto: Instagram
Marco je s nama ranije podijelio sve o svom putu transformacije. Više o tome pročitajte OVDJE.
Marco Cuccurin - 9 Foto: Privatni album
S nama je pričao o usporedbama s poznatim Hrvatom. Detalje pročitajte OVDJE.
Marco Cuccurin - 6 Foto: Privatni album
Marco Cuccurin - 5 Foto: Privatni album
Marco Cuccurin - 2 Foto: Privatni album
