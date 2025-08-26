Rijetka objava naše bivše misice na Instagramu izazvala salve oduševljenja!

Fani Čapalija javila se pratiteljima na društvenim mrežama u izdanju koje ih je oduševilo.

Nekadašnja Miss Hrvatske i jedna od najljepših žena domaće javne scene, Fani Čapalija, oduševila je svoje pratitelja na društvenim mrežama novom fotkom.

Naime, nasmijana od uha do uha pozirala je u ružičastom izdanju.

"Uvijek na ružičastoj strani života", napisala je u opisu objave.

Pratiteljima nije dugo trebalo da joj objavu zatrpaju brojnim komplimentima.

"Prekrasna si", "Zauvijek najljepša", "Lijepa, naša i prirodna", "Ljepotica", "Sve kako treba", dio je komentara na Instagramu.

Fani Čapalija Foto: Instagram

Fani Čapalija Foto: Instagram

Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala uz svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pažnju i poštovanje.

Fani Čapalija - 1 Foto: Instagram

Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući i smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.

Fani Čapalija - 2 Foto: Instagram

Fani je prije nekoliko mjeseci proživjela jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.

Fani i Blanka Čapalija Foto: Duje Klaric/Cropix

Fani Čapalija Foto: Tom Dubravec/Cropix

