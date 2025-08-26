Isklesana tijela Beckhama i njegovog sina u minijaturnim gaćicama užarila internet

Obitelj Beckham uživa na odmoru, a od tamo svakodnevno dijele prizore s jahte.

Obitelj Beckham već je poznata po tome da na društvenim mrežama bez zadrške dijeli prizore s luksuznih putovanja. Najnovija fotografija s jahte izazvala je pravu euforiju, osobito među ženama koje su ostale bez teksta.

Mladi Cruz Beckham u nedjelju je na Instagramu objavio kadar na kojem on i njegov otac, bivši nogometni as David Beckham, poziraju u minijaturnim kupaćim gaćicama tijekom obiteljskog odmora u Italiji.

Fotografija je snimljena dok su se sunčali na bijelom kauču na jahti – opušteni, preplanuli i u gotovo identičnom izdanju, oduševili su tisuće pratiteljica.

Galerija 29 29 29 29 29

Pogledaji ovo Celebrity Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat

Islesani prizori bili su prava motivacija za razne komentare ispod objave na Instagramu.

Obitelj Beckham na odmoru - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova završila u gipsu, fotku iz bolnice podijelila je na Instagramu

''Kakav otac, takav sin'', ''Neću lagati, približila sam fotku'', ''Ova obitelj izgleda sve bolje i bolje'', ''Nisam ni vidjela Davida pokraj njegovog sina'', ''Savršenstva dva'', ''Sve što ću reći je - wow'', ''Prekrasno, jednostavno, prekrasno'', samo je dio komentara.

David Beckham - 4 Foto: Profimedia

David Beckham - 2 Foto: David Beckham/Instagram

Victoria Beckham, David Beckham - 4 Foto: Profimedia

Problematična Beckhamova snaha golom fotkom iz kade podigla je prašinu. Više detalja pročitajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Prekrasnu kćer našeg pjevača uspoređuju s majkom

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Majka joj je seks-bomba i u 50-ima, a otac legendarni glumac

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li koje bi ime Maja Šuput odabrala da je rodila djevojčicu?