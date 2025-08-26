Zvijezda Kumova završila u gipsu, fotku iz bolnice podijelila je na Instagramu

Glumica Nika Barišić na društvenim mrežama otkrila je da se ozlijedila.

Mlada hrvatska glumica Nika Barišić, koju znamo kao Laru iz popularne serije Kumovi, na društvenim mrežama otkrila je da je završila u bolnici.

Naime, slomila je nogu, a kako je izgledalo gipsanje podijelila je na Instagramu.

Nika Barišić - 4 Foto: Instagram

Nika Barišić - 1 Foto: Instagram

''Dubrovnik na 12 sati'', napisala je u opisu.

Zbog ozlijede Nika neće moći nastupiti u predstavama komedije ''Rulet'' 25., 26. i 27. kolovoza, u Rogoznici, Šibeniku i Splitu, a to su objavili i na društvenim mrežama.

Nika Barišić i Ana Uršula Najev Foto: Goran Sebelic/Cropix

Nika Barišić, Slavko Sobin i Ana Uršula Najev Foto: Goran Sebelic/Cropix

Ana Uršula Najev i Nika Barišić Foto: Vedran Peteh/Cropix

Uz Niku Barišić, u predstavi glume i Jagoda Kumrić, Ana Uršula Najev i Petra Kraljev.

Fabijan Pavao Medvešek, Nika Barišić, Lovre Kondža - 2 Foto: Instagram

Nika Barišić, Momčilo Otašević Foto: Nova TV

Podsjetimo, na Novu TV uskoro dolaze novi nastavci serije Kumovi.

