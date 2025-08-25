Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica

Madison Pettis je u filmu "The Game Plan" glumila kćer Dwaynea The Rocka Johnsona, a mnogi bi je danas teško prepoznali.

Disneyjeva sportska komedija "The Game Plan" prati priču o profesionalnom quarterbacku i zločestom dečku Joeu Kingmanu kojem jednoga dana ispred vrata dođe osmogodišnja kći Peyton za koju dosad nije znao. Velikoj zvijezdi Dwayneu The Rocku Johnsonu u glavnoj ulozi se pridružila tada devetogodišnja Madison Pettis, koja je iza sebe imala već nekoliko uloga u Disneyjevim projektima.

Pettis, koja danas ima 27 godina, nakon velikog proboja je nastavila suradnju s Disneyjem, postavši jedna od prepoznatljivih mladih lica te kuće. Imala je glavnu ulogu u seriji "Cory in the House", gdje je glumila Sophie Martinez, a istu ulogu je glumila u više projekata.

Disneyjev svijet bio joj je prirodna odskočna daska, no za razliku od nekih kolega, Madison je pažljivo birala uloge i polako gradila svoju karijeru, a već u tako mladoj dobi kolege su isticali njezin šarm i glumačku zrelost.

Kako je odrastala, tako su se mijenjali i njezini glumački izazovi. Pojavila se u tinejdžerskim serijama poput "Lab Rats", a zatim i u Netflixovim projektima, među kojima se ističe romantična komedija "He’s All That" s Addison Rae. Time je pokazala da se zna prilagoditi i u odraslom glumačkom okruženju, ostajući u korak s novom generacijom publike.

Osim filmova i serija, Madison se bavila i modelingom, te je postala prepoznata i kao lice brojnih brendova, često pozirajući za modne editorijale i kampanje, a na društvenim mrežama, gdje ju prati preko četiri milijuna ljudi, zna objavljivati provokativne fotografije i snimke koja pokušava pokazati kako više nije djevojčica.

Njezina karijera nakon "The Game Plana" možda nije eksplodirala u blockbusterima, ali je stabilna, raznovrsna i obećava još puno iznenađenja u godinama koje dolaze. Kako ide njezina karijera, moći će se provjeriti već od 12. rujna kada na Netflix dolazi njezin novi film "The Wrong Paris".

