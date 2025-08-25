Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!

O lijepoj glumici svi pričaju zbog njezine uloge u hit seriji ''The Summer I Tunerd Pretty''.

Glumica Lola Tung novo je lice o kojem svi pričaju. Glavnu ulogu dobila je u seriji ''Ljeto kada sam postala lijepa'' (The Summer I Turned Pretty), koja je u kratkom roku osvojila gledatelje diljem svijeta. Uloga Belly preko noći ju je pretvorila u zvijezdu i otvorila joj vrata u svijet filma i televizije.

A tko je ona?

Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty'' Foto: Profimedia

Rođena je 28. listopada 2002. u New Yorku, a odrasla je u umjetničkom okruženju. Pohađala je poznatu umjetničku školu LaGuardia u kojoj su se školovali brojni talenti iz svijeta glazbe i glume. Nakon toga upisala je dramsku akademiju, ali je vrlo brzo odlučila napraviti pauzu i posvetiti se glumačkoj karijeri koja je krenula uzlazno već s prvom ulogom.

Lola Tung Foto: Profimedia

Lola se nedavno pojavila i na kazališnim daskama – nastupila je u mjuziklu ''Hadestown'', gdje je igrala glavnu žensku ulogu Eurydice. Priznala je da je imala tremu i da se pitala hoće li opravdati očekivanja, no kritičari i publika složili su se da je i na pozornici briljirala. U planu je i njezin prvi filmski projekt ''Forbidden Fruits'', a film u kojem će glumiti trebao bi izaći 2026. godine.

Lola Tung Foto: Profimedia

Za razliku od mnogih mladih zvijezda, iza nje nema nikakvih skandala. Ljubavni život drži daleko od očiju javnosti i sve što se o njoj zna jest da je trenutno slobodna. Umjesto tračeva i naslova o aferama, Lola privlači pozornost isključivo svojim talentom i radom.

Lola Tung Foto: Profimedia

Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 4,7 milijuna ljudi. Ondje objavljuje fotografije i videozapise iz privatnog i poslovnog života, a obožavatelji je hvale zbog jednostavnosti i prirodnog šarma.

Lola potječe iz obitelji u kojoj se isprepliću azijski i europski korijeni, a upravo joj je taj spoj donio jedinstven izgled koji je, uz talent i šarm, izdvojio iz mase i otvorio vrata u svijet showbusinessa.

Iako ima tek 22 godine, Lola Tung već je postigla ono o čemu mnogi glumci sanjaju cijeli život. Publika je obožava, kritika je cijeni, a pred njom je svijetla budućnost i tek najbolje uloge koje dolaze.

