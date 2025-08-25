Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija

Tanga-bikini ove je sezone bio pravi hit, a u našoj galeriji pogledajte koje su to ljepotice svoje obline naglasile u njemu.

Ljeto se bliži kraju, a golišavim prizorima brojnih ljepotica i dalje nema kraja.

Paparazzi su na plažama imali gomilu posla, a slavne dame pokazale su svoju raskoš u badiću koji je ove sezone bio pravi hit, tanga-bikini.

Bujne pozadine isticale su se u ovom minijaturnom bikiniju, a fotografije slavnih i domaćih ljepotica pogledajte u nastavku.

Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 3 Foto: Profimedia

Lila Moss Foto: Profimedia

Eva Longoria - 6 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 5 Foto: Profimedia

Eva Longoria Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 5 Foto: Instagram

Žanamari Perčić - 5 Foto: Instagram

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Nicole Scherzinger - 8 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Rita Ora - 2 Foto: Profimedia

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Emily Ratajkowski - 9 Foto: Instagram

Emily Ratajkowski - 4 Foto: Instagram

Jeff Bezos, Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 5 Foto: Profimedia

Larsa Pippen - 2 Foto: Profimedia

Larsa Pippen - 16 Foto: Profimedia

Anitta - 3 Foto: Profimedia

Sofia Vergara - 2 Foto: Sofia Vergara/Instagram

Ivana Knoll - 2 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll - 7 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

Alessandra Ambrosio, Buck Palmer Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia

