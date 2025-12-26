Severina podijelila fotke sina i svoje mame: ''Svaki moj dan oboje osmijehom...''

Severina je na Instagramu objavila fotografije koje su u trenu osvojile njezine pratitelje i otkrile djelić blagdanske atmosfere iz njezina doma.

Severina je raznježila svoje pratitelje na Instagramu objavivši nekoliko fotografija s obiteljskog božićnog druženja.

Na njima su i njezin sin Aleksandar i majka Ana, a prizori odišu toplinom, bliskošću i blagdanskim ugođajem.

Uz objavu je pjevačica napisala emotivan opis koji je dirnuo mnoge:

''Svaki moj dan oni oboje osmijehom, zbog toga znam da u drvo pokucam…''

Severina - 2 Foto: Instagram

Fotografije prikazuju intimne trenutke provedene u krugu obitelji, daleko od pozornica i reflektora, a Severina je još jednom pokazala koliko joj obitelj znači.

U komentarima su se nizale čestitke, poruke podrške i komplimenti, a mnogi su istaknuli koliko Severina zrači srećom kada dijeli trenutke sa svojim najbližima.

Severina, Ana Vučković Foto: Instagram

Severina, Ana Vučković Foto: Instagram

U objavi prije ove Severina je otkrila i da joj je ovo posljednji Božić u ovom stanu, o čemu se radi pogledajte OVDJE.

