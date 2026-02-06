"Ovo izgleda čudno!" Mlada milijarderka u jestivom grudnjaku i prozirnoj haljini na udaru kritika

Kylie Jenner predstavila je novi Pomegranate Lip Butter iz linije Kylie Cosmetics, koji je promovirala upečatljivom Instagram kampanjom.

Kylie Jenner predstavila je najnoviji dodatak svojoj beauty liniji Kylie Cosmetics, Pomegranate Lip Butter, a lansiranje je, očekivano, popratila upečatljivom kampanjom na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila niz fotografija i video u kojima nosi prozirnu haljinu u nijansi kože, dok joj je gornji dio stylinga u potpunosti prekriven sjemenkama nara, jasno aludirajući na glavni sastojak proizvoda.

U kratkom videu iza kulisa Kylie je pokazala kako je izgledalo snimanje kampanje, pritom uzela žlicu sa sjemenkama nara iz zdjelice i uz osmijeh komentirala da je odjevena kao nar, dodatno naglasivši kreativni koncept promocije.

Iako je u komentarima na službenoj stranici primila komplimente za ideju, mnogima se rezultat kampanje nije svidio.

"Ovo je propast njezina brenda", "Izgleda čudno", "Molim?!", "Nije joj ovo trebalo", pisali su pratitelji.

Novi lip butter opisuje kao iznimno hranjiv i hidratantan balzam koji pomaže obnovi zaštitne barijere kože usana te im daje puniji i zdraviji izgled. Dostupan je po cijeni od 18,95 eura.

