Privatne fotografije bivših zvijezda Kumova otkrile razlog za slavlje!

Popularni domaći glumački par Konstantin Haag i Jagoda Kumrić ponovno su raznježili pratitelje na društvenim mrežama, a povod je bio poseban.

Glumac Konstantin Haag javno je čestitao rođendan svojoj supruzi, glumici Jagodi Kumrić, emotivnom objavom na Instagramu.

Uz zajedničku fotografiju snimljenu u romantičnoj atmosferi zalaska sunca, Haag je kratko i jasno poručio: ''Sretan rođendan love''.

Konstantin Haag na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Par je pozirao zagrljen i nasmijan, a na sljedećoj Instagram priči Haag je podijelio i umjetničku crno-bijelu fotografiju Jagode u krevetu, uz glazbenu podlogu ''Happy Birthday'' u izvedbi Marilyn Monroe.

Konstantin Haag na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Konstantin Haag i Jagoda Kumrić zajedno su glumili u popularnoj seriji ''Kumovi'', gdje su osvojili simpatije publike, a njihova se ljubavna priča s malih ekrana preselila i u stvarni život.

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV

Par je svoju vezu okrunio brakom, a uskoro će postati i roditelji, što je vijest koja je dodatno razveselila njihove obožavatelje.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 4 Foto: Instagram

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 3 Foto: Instagram

Kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.

