Privatne fotografije bivših zvijezda Kumova otkrile razlog za slavlje!

Popularni domaći glumački par Konstantin Haag i Jagoda Kumrić ponovno su raznježili pratitelje na društvenim mrežama, a povod je bio poseban.
Glumac Konstantin Haag javno je čestitao rođendan svojoj supruzi, glumici Jagodi Kumrić, emotivnom objavom na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča uživaju! Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori urnebes Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...'' čestitke! Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Uz zajedničku fotografiju snimljenu u romantičnoj atmosferi zalaska sunca, Haag je kratko i jasno poručio: ''Sretan rođendan love''.
Konstantin Haag na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Par je pozirao zagrljen i nasmijan, a na sljedećoj Instagram priči Haag je podijelio i umjetničku crno-bijelu fotografiju Jagode u krevetu, uz glazbenu podlogu ''Happy Birthday'' u izvedbi Marilyn Monroe.
Konstantin Haag na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Podsjetimo, Konstantin Haag i Jagoda Kumrić zajedno su glumili u popularnoj seriji ''Kumovi'', gdje su osvojili simpatije publike, a njihova se ljubavna priča s malih ekrana preselila i u stvarni život.
Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV
Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslije skandala, teške bolesti i ljubavnog kraha vraća se jači nego ikad!
Par je svoju vezu okrunio brakom, a uskoro će postati i roditelji, što je vijest koja je dodatno razveselila njihove obožavatelje.
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 4 Foto: Instagram
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Talijanska Paris Hilton: Rođena u luksuzu, odrasla u realityju, sad cilja na Eurosong!
Kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.
Galerija 11 11 11 11 11
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity U pripijenoj haljini s bombastičnim dekoltom nadmašila je samu sebe!
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža kao pozornica za zanosnu Brazilku: Njezinoj ljepoti i isklesanoj figuri svi se dive