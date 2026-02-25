Što se dogodilo s Bradom Pittom i zašto ovako izgleda?

Brad Pitt na otoku Hydra u Grčkoj snima film "The Riders", a fotografije sa seta, na kojima je mlada glumica prekrivena lažnom krvlju, nagovještavaju napetu i emotivnu priču.

Brad Pitt ovih dana boravi u Grčkoj, gdje na slikovitom otoku Hydra snima svoj novi film "The Riders".

Holivudski glumac viđen je na setu u intenzivnoj sceni, a posebnu pažnju privukao je prizor s licem prekrivenim lažnom krvlju.

Brad Pitt - 2 Foto: Profimedia

Pitt je izgledao ozbiljno i koncentrirano dok je pratio zbivanja na setu, odjeven u ležernu kombinaciju, s vidljivim tragovima snimanja zahtjevnih scena. Atmosfera na lokaciji odavala je dojam napete drame, a prolaznici i obožavatelji znatiželjno su promatrali što se događa iza kamera.

Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

Film "The Riders" već sada izaziva velik interes, a snimanje na atraktivnim grčkim lokacijama dodatno podiže iščekivanje. Iako detalji radnje još nisu u potpunosti poznati, fotografije sa seta sugeriraju da gledatelje očekuje emocionalno snažna i vizualno upečatljiva priča.

Brad Pitt - 3 Foto: Profimedia

Pitt, koji ne posustaje s novim projektima, još jednom potvrđuje status jednog od najtraženijih glumaca današnjice.

Brad Pitt Foto: Profimedia

Angelina Jolie, Brad Pitt Foto: Profimedia

