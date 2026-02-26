Nezaboravna vjenčanja poznatih Hrvata: Rađa i Grašo slavili na jahti, a kome je na svadbi pjevao Oliver Dragojević?

Danas donosimo pregled vjenčanja domaćih zvijezda koja se pamte. Petar Grašo je bio kum Dini Rađi, koji se oženio na jahti u korčulanskom arhipelagu, Mladen Grdović i Tony Cetinski u Las Vegasu, a Darija Lorenzi Flatz s trbuhom do zuba i to, zamislite, bez prstena. Naš Davor Garić otkriva i kojoj slavnoj Hrvatici je na vjenčanju pjevao Oliver Dragojević.

Vjenčanje je dan koji pamtimo do kraja života, no ako se dogode i neke nepredviđene situacije, teško da će ijedan svadbeni trenutak pasti u zaborav. Zvijezde serije Kumovi dobro pamti svoja vjenčanja.



''Ja sam dva puta to uspjela obaviti. Prvi put s prvim mužem, planinarski dom na Pohorju smo iznajmili, sva naša ekipa je došla tamo, kum nam je svirao ciganske pjesme, plesalo se po stolovima do jutra. Drugo vjenčanje, trudna do zuba sa bliznacima, sa svojim kumovima, potpisali... Osmi mjesec, bjež doma ležati i za par dana rodila'', priča nam Daria Lorenci Flatz te dodaje.



''Sa svojim mužem Flatzom ni prsten nemam. Dakle, možete se vjenčati i bez prstena ljudi'', otkrila nam je glumica.

Tony Cetinski u bračnu je luku uplovio nekoliko puta, no jasno je koji mu je brak najvažniji.



''Pred Bogom se oženiti, to je najbitnije, ajmo ih nazvat vjenčanjima, to su više bila druženja, partyji, svjedočenje papirnato i tako dalje, ali ovo pred Bogom je nešto sasvim drugo'', priznao nam je Tony.



S Dubravkom se oženio u Las Vegasu 2014., a 2021. imali su i crkveno vjenčanje u Opatiji.



''Imali smo jedan dugačak bijeli tepih duž cijele crkve po kojem je hodala mlada, i taj tepih nam je ostao u vlasništvu, tako da ako nekom treba, rentamo tepih za crkvena vjenčanja...'', otkriva Tony.

Mnogi bi pozavidjeli na vjenčanju Luke Rajića i Borne Kotromanić, '96-e u Dubrovniku.



''Prvo sam jako ponosna da je to bilo jedina svadba na kojoj je pjevao Oliver Dragojević i to je meni najposebnija stvar koju smo si mi eto mogli priuštiti, ili zahvaljujući njegovoj dobroj volji jer nije tu ni novac bio bitan. Bilo je jako lijepo jer je bilo u Dubrovniku, prva svadba tako nekog slavnog i poznatog nakon rata'', prisjetila se Borna Kotromanić.



Raskošno vjenčanje Snježane i Franza Schillingera na Kornatima javnost dobro pamti.

''Ja sam Franzu rekla, kad me je on zaprosio i odlučili smo se vjenčat - ako ćemo radit svadbu onda mora biti spoj naših dvaju poslova, tako da mene to nije koštalo kao što ljudi misle'', otkrila nam je Snježana Schillinger.



Las Vegas je prilično popularna destinacija za vjenčanja među domaćim zvijezdama. Ondje je DA izgovorio i Mladen Grdović.



''Mi smo oženjeni u općini Nevada u Las Vegasu tako da smo dobili onaj zlatni pečat koji vrijedi za cijeli svijet. Priznaje se. Ta crkva je sada muzej...nema glumca, od starijih, koji se tu nisu ženili...Gary Cooper, Richard Gere do mlađih...tako su oni meni sve namjestili, imali smo lipo vjenčanje, jedno 20ak nas, 22, bio je Bepo Matešić'', prisjetio se Mladen Grdović.

U istoj crkvi u kojoj su se vjenčali njezin otac i majka, bez koje je ostala sa samo 11 godina, sudbonosna DA izrekla je influencerica Lucija Lugomer i njezin odabranik, poduzetnik Danijel Grlić. Nakon zaruka, emotivna Lucija istaknula je kako je na taj dan uz njih na poseban način bila i Lucijina mama. A njezinu prisutnost osjećali su i na vjenčanju.



Ivana Paris i Dino Bubičić cijelo su vjenčanje proveli pred TV kamerama pa je njihova svadba bila pravi reality show.



Viktorija i Dino Rađa imali su zaista neobično vjenčanje. Petar Grašo im je bio kum, a ceremonija se odvijala na jahti.



''Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na našem brodu i nitko nije znao da se mi idemo vjenčat. Njemu smo na pol kanala rekli ''Ej, znaš gdje idemo, u Korčulu idemo se oženit!'' Jeste li vi normalni?! I tamo smo to napravili. Isplovili smo iz luke i onda smo nazvali, pred izlazak pred oltar, na provi...nakon uzimam i svega, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno, baš drukčije vjenčanje. Onda smo nazvali roditelje i rekli ''Ej, znaš šta ima novo? Mi se vjenčali!'', ispričala nam je Viktorija.



Gdje god se vjenčali, potrudite se da ljubav ne izgubi sjaj.

