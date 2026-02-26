Karizmatični ljepotan nekad je bio odvjetnik, a njegovu vezu s fatalnom novinarkom pratila je cijela zemlja

Prije dolaska u Italiju, Can Yaman je bio velika zvijezda u rodnoj Turskoj, a osim izgledom, pridobio je pozornost publike vezom s Dilettom Leottom.

Sanremo 2026. privukao je veliki interes publike već prve večeri s preko devet milijuna gledatelja, a brojci je zasigurno pomoglo i gostovanje turskog glumca Cana Yamana.

Naočiti Turčin s talijanskom adresom postao je suvoditelj Carlu Contiju i Lauri Pausini na jednu večer, a osim izgledom, Talijane je očarao i dobrim znanjem jezika.

Yaman je rođen 8. studenog 1989. u Istanbulu, a prije nego se usmjerio na glumu, radio je kao odvjetnik. Iako je diplomirao pravo na Sveučilištu Yeditepe, Yaman se glumi posvetio tek nakon nekoliko godina rada kao pravnik, jer je otkrio da mu ta profesija ne pruža zadovoljstvo.

Karijeru je započeo 2014. u turskim televizijskim serijama poput "Gönül İşleri" i "İnadına Aşk", ali pravi proboj do publike došao je kada je odigrao glavnu ulogu u romantičnoj drami "Dolunay". Zahvaljujući popularnosti serija poput "Erkenci Kuş" i "Bay Yanlış", Yaman je postao dobro poznato lice i u Italiji, zbog čega ga je produkcijska kuća Lux Vide angažirala za ulogu u novoj verziji klasika "Sandokan", koji je premijerno prikazan krajem 2025. godine.

Poznat i po svom bogatom privatnom životu, a jedna od najpoznatijih romantičnih veza bila je ona s talijanskom sportskom novinarkom Dilettom Leottom. Njihova je ljubavna priča izazvala veliku pozornost medija 2021. godine, kada su se prema pisanjima zaljubili ubrzo nakon upoznavanja. Yaman je čak predložio i brak, no veza je trajala manje od godine i završila bez službenog objašnjenja, a Leotta je danas u braku s nogometašem Lorisom Kariusom s kojim čeka drugo dijete.

Nakon Leotte, Yamana povezivalo s drugim poznatim ženama, uključujući glumice iz svojih projekata i talijansku DJ-icu Saru Blumu, ali i plesnu instruktoricu Mariagiuliju Venanzi, s kojom je viđen u intimnom trenutku koji su mediji prenijeli.

Početkom godine turski mediji su pisali kako je priveden u Istanbulu u sklopu istrage koja se odnosi na navodnu konzumaciju opojnih sredstava među osobama iz javnog i kulturnog života. Tada je proveo noć u policijskom zadržavanju, nakon čega je upućen u Institut za sudsku medicinu radi obavljanja zdravstvenih testiranja, a nakon davanja iskaza je pušten na slobodu.

Osim turskog i talijanskog, govori i engleski, njemački i španjolski, što mu omogućuje pristup internacionalnoj publici, a aktivan je i u filantropskim inicijativama, primjerice osnivanjem udruge Can Yaman for Children, koja pomaže djeci u socio-zdravstvenim programima.

Suvoditeljska uloga na najpoznatijem festivalu talijanske glazbe svakako je pridonijela većem interesu za sve projekte ovog Turčina, među kojima je i nova verzija "Sandokana".

