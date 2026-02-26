Kandidati showa Nove TV o razlozima besanih noći: ''To ne znam kako će ići!''

Uskoro počinje deseta sezona showa “Tvoje lice zvuči poznato”! Svoje umijeće transformacija pokazat će nam Lovro, Iva, Sven i Nora, odnosno prvi kandidati jubilarne sezone megapopularnog showa. Što im je fora, a što bi im moglo postati noćna mora? Detalje ima naš Dino Stošić.

Jedan od najzabavnijih i najgledanijih showova u Hrvatskoj Tvoje lice zvuči poznato, uskoro se vraća na male ekrane, i to u velikom stilu! Jubilarna deseta sezona donosi nova iznenađenja, a među kandidatima i neka itekako zanimljiva imena. Glumačka senzacija Lovro Juraga i pjevačica Iva Ajduković bez razmišljanja su uskočili u ovu transformacijsku avanturu.

''Meni je sve izazov, tako da što god dobijem, bit će mi definitivno izazov i stres, jer je stres, kako god da okrenete'', priznala nam je Iva Ajduković.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 9 Foto: In Magazin

''Čim sam čuo imena koja su unutra, neke ljude već znam da su fantastični pjevači, za neke od njih znam već da su i jako dobri imitatori, s Ivom Ajduković se znam već godinama pa mi je onda ona tu nekako najbliža od svih kandidata i za nju znam da jako dobro radi neke ženske transformacije'', priča nam Lovro Juraga.

Uz njih, uzbuđenje nisu skrivali ni influencerica i pjevačica Nora Ćurković, koja svojim transformacijama već osvaja društvene mreže, te glazbenik Sven Pocrnić, kojemu pozornica odavno nije strana. No ovo im je ipak potpuno nova razina.

''Jako sam bio uzbuđen i moram priznati da mi je ovo jedno iskustvo koje si manifestiram praktički već od srednje škole'', otkrio nam je Sven Pocrnić.

''Pa ne mogu baš to usporediti sa ovim, mojim kućnim transformacijama, jer sam ja tu u svojim savršenim uvjetima, gdje me nitko ne može baš ni osuđivati. Mogu sve probavati sto puta i raditi. Ovo je ipak nešto skroz drugačije, tako da donekle je srodno, ali u mojoj glavi su dva odvojena svita, tako da malo trema sigurno radi svoje'', priča nam Nora Ćurković.

A tempo i smjer njihovih transformacija, kao i uvijek, diktirat će legendarna gljiva, katkad blagonaklona, a katkad nemilosrdna. Od rock ikona do pop diva, od muških uloga do hodanja u štiklama, sve je moguće, a iznenađenja su zajamčena.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 8 Foto: In Magazin

''Priželjkujem nekakve rockere i takav nekakav fah, zato što je to više nešto što je meni bliže. A sad najviše čega se bojim su, mislim da bi to svi muškarci rekli kao, neka ženska transformacija, nešto što nam nije blizu'', priznao nam je Lovro Juraga.

''Mislim, bilo bi mi svakako drago da bude netko naš na hrvatskom za prvi put, ono da ne moram sad još razmišljati previše o stranom jeziku, izgovoru i svemu. Ali, bilo bi mi čak drago da za prvi put bude muško, a sad ćemo vidjeti ono. Ja volim tako ono odmah vatreno krštenje, prvo pa muško'', dodala je Nora.

''Moj nekakav muzički ukus, o kojem ne pričam baš puno, se malo bazira na, ne znam, tipa Linkin Parku, Placebou, ne znam, Foo Fightersima, Nirvani. Okušao bih se vrlo rado u tome, ali mislim da će pokoje hodanje u štiklama biti s jedne strane, ne znam baš je li izbježno, a s druge strane, mislim da će biti izazovno'', kaže Sven.

Iva se vokalno ne boji ničega, ali jedno bi joj moglo zadati pokoju besanu noć.

''Što se tiče pjevanja, toga me nije strah jer mi je to profesija, ali što se tiče tih nekih koreografija, Isuse i Bože, ono, to ne znam kako će ići. Imam ritma, znam plesati, ali sve to ukomponirati zajedno mi je zapravo izazov. Evo, to mi je najveći izazov u showu'', govori Iva.

In Magazin: Tvoje lice zvuči poznato - 3 Foto: In Magazin

Ova četvorka već sada obećava vatromet smijeha i nevjerojatnih transformacija. A njihove avanture, morat ćemo još malo pričekati jer nam se Tvoje lice zvuči poznato uskoro vraća na male ekrane.

